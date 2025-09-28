- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 94
- Время на прочтение
- 2 мин
Оракул Ленорман на 28 сентября 2025 года для всех знаков зодиака: Рыбам – вдохновение, Козорогам – стабильность
28 сентября принесет покой и уверенность в будущем. Для одних это день гармонии, для других время вдохновения и творческих идей.
Оракул Ленорман — это 36 карт-символов, которые помогают увидеть главные тенденции дня в простых и понятных образах. Они подсказывают, где лучше действовать активно, а где довериться потоку событий. Прогноз на 28 сентября 2025 откроет главные темы для каждого знака зодиака.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Прогноз для всех знаков зодиака
Овен — Солнце
День удачи и радости. Вы получите заслуженное признание.
Телец — Сердце
Теплые отношения и гармония помогут ощутить покой.
Близнецы — Письмо
Важные новости или неожиданное известие повлияют на ваши дела.
Рак — Аист
Время изменения и обновления. Удачный момент для начала нового этапа.
Лев — Ключ
Вы найдете решение древнего вопроса.
Дева — Букет
День приятных сюрпризов и проявлений признательности.
Весы — Звезды
Вдохновение и ясность мнений откроют новые перспективы.
Скорпион — Собака
Друзья или партнёры поддержат вас в нужный момент.
Стрелец — Клевер
Маленькая удача поднимет настроение и подтолкнет вперед.
Козорог — Якорь
Стабильность и уверенность в себе станут залогом успеха.
Водолей — Книга
Вы откроете для себя что-нибудь новое или получите важные знания.
Рыбы — Звезды
День вдохновения, мечты и творческие идеи.
28 сентября 2025 г. станет днем вдохновения и стабильности. Рыбы ощутят творческий подъем, а Козороги - уверенность и спокойствие. Другие знаки обретут гармонию, поддержку или хорошие новости.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
