Оракул Ленорман на 28 сентября 2025 года для всех знаков зодиака: Рыбам – вдохновение, Козорогам – стабильность

Оракул Ленорман — это 36 карт-символов, которые помогают увидеть главные тенденции дня в простых и понятных образах. Они подсказывают, где лучше действовать активно, а где довериться потоку событий. Прогноз на 28 сентября 2025 откроет главные темы для каждого знака зодиака.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

Овен — Солнце

День удачи и радости. Вы получите заслуженное признание.

Телец — Сердце

Теплые отношения и гармония помогут ощутить покой.

Близнецы — Письмо

Важные новости или неожиданное известие повлияют на ваши дела.

Рак — Аист

Время изменения и обновления. Удачный момент для начала нового этапа.

Лев — Ключ

Вы найдете решение древнего вопроса.

Дева — Букет

День приятных сюрпризов и проявлений признательности.

Весы — Звезды

Вдохновение и ясность мнений откроют новые перспективы.

Скорпион — Собака

Друзья или партнёры поддержат вас в нужный момент.

Стрелец — Клевер

Маленькая удача поднимет настроение и подтолкнет вперед.

Козорог — Якорь

Стабильность и уверенность в себе станут залогом успеха.

Водолей — Книга

Вы откроете для себя что-нибудь новое или получите важные знания.

Рыбы — Звезды

День вдохновения, мечты и творческие идеи.

28 сентября 2025 г. станет днем вдохновения и стабильности. Рыбы ощутят творческий подъем, а Козороги - уверенность и спокойствие. Другие знаки обретут гармонию, поддержку или хорошие новости.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

