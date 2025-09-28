ТСН в социальных сетях

Оракул Ленорман на 28 сентября 2025 года для всех знаков зодиака: Рыбам – вдохновение, Козорогам – стабильность

28 сентября принесет покой и уверенность в будущем. Для одних это день гармонии, для других время вдохновения и творческих идей.

Оракул Ленорман

Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман — это 36 карт-символов, которые помогают увидеть главные тенденции дня в простых и понятных образах. Они подсказывают, где лучше действовать активно, а где довериться потоку событий. Прогноз на 28 сентября 2025 откроет главные темы для каждого знака зодиака.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

  • Овен — Солнце
    День удачи и радости. Вы получите заслуженное признание.

  • Телец — Сердце
    Теплые отношения и гармония помогут ощутить покой.

  • Близнецы — Письмо
    Важные новости или неожиданное известие повлияют на ваши дела.

  • Рак — Аист
    Время изменения и обновления. Удачный момент для начала нового этапа.

  • Лев — Ключ
    Вы найдете решение древнего вопроса.

  • Дева — Букет
    День приятных сюрпризов и проявлений признательности.

  • Весы — Звезды
    Вдохновение и ясность мнений откроют новые перспективы.

  • Скорпион — Собака
    Друзья или партнёры поддержат вас в нужный момент.

  • Стрелец — Клевер
    Маленькая удача поднимет настроение и подтолкнет вперед.

  • Козорог — Якорь
    Стабильность и уверенность в себе станут залогом успеха.

  • Водолей — Книга
    Вы откроете для себя что-нибудь новое или получите важные знания.

  • Рыбы — Звезды
    День вдохновения, мечты и творческие идеи.

28 сентября 2025 г. станет днем вдохновения и стабильности. Рыбы ощутят творческий подъем, а Козороги - уверенность и спокойствие. Другие знаки обретут гармонию, поддержку или хорошие новости.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астрологи назвали три знака зодиака, которым улыбнется талант в сентябре 2025 года.

