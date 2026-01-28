ТСН в социальных сетях

Оракул Ленорман на 28 января 2026 года для всех знаков зодиака: Весам — важные договоренности, Рыбам — поддержка и спокойствие

28 января 2026 г. будет днем решений и разговоров, которые могут повлиять на ближайшие планы. Карты Оракула Ленорман советуют не спешить с выводами, внимательно относиться к словам других и делать ставку на практические шаги.

Оракул Ленорман

Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман помогает увидеть ключевые тенденции дня и подсказывает, где следует действовать активнее, а где сохранять дистанцию. 28 января благоприятен для переговоров, финансовых вопросов и завершения дел, которые давно нуждались во внимание. День также подходит для того, чтобы навести порядок в планах и сосредоточиться на главном.

Прогноз для всех знаков зодиака

  • Овен — Коса
    День потребует решительного шага. Стоит быстро закрыть затянувшийся вопрос и не возвращаться к нему снова.

  • Телец — Рыбы
    Финансовые вопросы выйдут на первый план. Возможны выгодные решения или полезные договоренности, если вы не спешите.

  • Близнецы — Птицы
    Активные разговоры и обсуждения могут вызвать волнение. Важно не распыляться и держать фокус на конкретных фактах.

  • Рак — Дом
    Потребность в стабильности и предсказуемости. Добрый день для домашних дел и спокойного обновления.

  • Лев — Букет
    Приятные события или тёплые слова от близких. День принесет положительные эмоции без лишних усилий.

  • Дева — Книга
    Не вся информация еще открыта. Лучше не торопиться с решениями и дать ситуации раскрыться полностью.

  • Весы — Сад
    Встречи, переговоры и важные договоренности. День подходит для общения и налаживания полезных контактов.

  • Скорпион — Лиса
    Бдительность и осторожность. Следует проверять слова других и не доверять обещаниям без подтверждений.

  • Стрелец — Корабль
    Планы на будущее и желание двигаться дальше. Возможны мысли об изменении направления или новом проекте.

  • Козерог — Якорь
    Стабильность и выдержка. Вы можете удержать позиции и довести дело до результата.

  • Водолей — Звезды
    Идеи и планы на перспективу. День хорошо подходит для планирования и стратегических решений.

  • Рыбы — Сердце
    Поддержка и теплые эмоции. Важно позволить себе спокойный темп и заботу о себе.

28 января Весы смогут заключить важные договоренности, а Рыбы ощутят поддержку и внутреннее спокойствие. В общем, день благоприятен для переговоров, финансовых решений и завершения дел без лишнего давления.

Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

