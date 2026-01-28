Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман помогает увидеть ключевые тенденции дня и подсказывает, где следует действовать активнее, а где сохранять дистанцию. 28 января благоприятен для переговоров, финансовых вопросов и завершения дел, которые давно нуждались во внимание. День также подходит для того, чтобы навести порядок в планах и сосредоточиться на главном.

Прогноз для всех знаков зодиака

Овен — Коса

День потребует решительного шага. Стоит быстро закрыть затянувшийся вопрос и не возвращаться к нему снова.

Телец — Рыбы

Финансовые вопросы выйдут на первый план. Возможны выгодные решения или полезные договоренности, если вы не спешите.

Близнецы — Птицы

Активные разговоры и обсуждения могут вызвать волнение. Важно не распыляться и держать фокус на конкретных фактах.

Рак — Дом

Потребность в стабильности и предсказуемости. Добрый день для домашних дел и спокойного обновления.

Лев — Букет

Приятные события или тёплые слова от близких. День принесет положительные эмоции без лишних усилий.

Дева — Книга

Не вся информация еще открыта. Лучше не торопиться с решениями и дать ситуации раскрыться полностью.

Весы — Сад

Встречи, переговоры и важные договоренности. День подходит для общения и налаживания полезных контактов.

Скорпион — Лиса

Бдительность и осторожность. Следует проверять слова других и не доверять обещаниям без подтверждений.

Стрелец — Корабль

Планы на будущее и желание двигаться дальше. Возможны мысли об изменении направления или новом проекте.

Козерог — Якорь

Стабильность и выдержка. Вы можете удержать позиции и довести дело до результата.

Водолей — Звезды

Идеи и планы на перспективу. День хорошо подходит для планирования и стратегических решений.

Рыбы — Сердце

Поддержка и теплые эмоции. Важно позволить себе спокойный темп и заботу о себе.

28 января Весы смогут заключить важные договоренности, а Рыбы ощутят поддержку и внутреннее спокойствие. В общем, день благоприятен для переговоров, финансовых решений и завершения дел без лишнего давления.

