Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
197
Время на прочтение
2 мин

Оракул Ленорман на 29 августа 2025 года для всех знаков зодиака: Рыбам – удача, Девам – стабильность

29 августа — день, который усиливает оптимизм и вдохновляет на новые цели. Карты подскажут, когда действовать решительно, а когда лучше сохранить внутренний ресурс.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Оракул Ленорман

Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман — это колода из 36 карт, которое дает практические подсказки на каждый день. Ее символы отражают реальные жизненные ситуации – от любви и работы до выборов и подсознательных сигналов. Прогноз на 29 августа 2025 поможет сориентироваться в текущих энергиях и принять правильные решения.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

  • Овен — Перекресток
    День выбора: пора определить направление и сделать сознательный шаг.

  • Телец — Книга
    Скрытые истины открываются. Хороший день для обучения или получения новых знаний.

  • Близнецы — Букет
    Приятные сюрпризы, комплименты и благодарность – энергия радости наполняет день.

  • Рак — Звезды
    Вдохновение и большие планы. Прекрасно подходит для формирования будущих целей.

  • Лев — Собака.
    Верность и поддержка. Друзья или коллеги станут вашим ресурсом.

  • Дева — Якорь
    Устойчивость и внутренняя сила. Ваши решения крепко закрепят будущие результаты.

  • Весы — Сердце
    Время гармонии и взаимности в отношениях. День теплых эмоций.

  • Скорпион — Солнце
    Радость и признание. Удачный момент проявить себя ярко и уверенно.

  • Стрелец — Аист
    Изменения к лучшему. Новый этап в работе или в отношениях открывает новые горизонты.

  • Козерог — Дом
    Стабильность и комфорт. День для семейных дел или укрепление своих позиций.

  • Водолей — Мыши
    Мелкие неприятности могут потребовать внимания. Сконцентрируйтесь на деталях.

  • Рыбы — Ключ
    Успех и новые способности. Вы найдете правильное решение, которое откроет дверь вперед.

29 августа 2025 объединяет удачу и стабильность. Кто-то найдет вдохновение и поддержку, другие – новые знания или внутреннюю опору. Главное – двигаться вперед уверенно и с открытым сердцем.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Следующая публикация

