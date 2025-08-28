- Дата публикации
Оракул Ленорман на 29 августа 2025 года для всех знаков зодиака: Рыбам – удача, Девам – стабильность
29 августа — день, который усиливает оптимизм и вдохновляет на новые цели. Карты подскажут, когда действовать решительно, а когда лучше сохранить внутренний ресурс.
Оракул Ленорман — это колода из 36 карт, которое дает практические подсказки на каждый день. Ее символы отражают реальные жизненные ситуации – от любви и работы до выборов и подсознательных сигналов. Прогноз на 29 августа 2025 поможет сориентироваться в текущих энергиях и принять правильные решения.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Прогноз для всех знаков зодиака
Овен — Перекресток
День выбора: пора определить направление и сделать сознательный шаг.
Телец — Книга
Скрытые истины открываются. Хороший день для обучения или получения новых знаний.
Близнецы — Букет
Приятные сюрпризы, комплименты и благодарность – энергия радости наполняет день.
Рак — Звезды
Вдохновение и большие планы. Прекрасно подходит для формирования будущих целей.
Лев — Собака.
Верность и поддержка. Друзья или коллеги станут вашим ресурсом.
Дева — Якорь
Устойчивость и внутренняя сила. Ваши решения крепко закрепят будущие результаты.
Весы — Сердце
Время гармонии и взаимности в отношениях. День теплых эмоций.
Скорпион — Солнце
Радость и признание. Удачный момент проявить себя ярко и уверенно.
Стрелец — Аист
Изменения к лучшему. Новый этап в работе или в отношениях открывает новые горизонты.
Козерог — Дом
Стабильность и комфорт. День для семейных дел или укрепление своих позиций.
Водолей — Мыши
Мелкие неприятности могут потребовать внимания. Сконцентрируйтесь на деталях.
Рыбы — Ключ
Успех и новые способности. Вы найдете правильное решение, которое откроет дверь вперед.
29 августа 2025 объединяет удачу и стабильность. Кто-то найдет вдохновение и поддержку, другие – новые знания или внутреннюю опору. Главное – двигаться вперед уверенно и с открытым сердцем.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
