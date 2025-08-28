Оракул Ленорман на 29 августа 2025 года для всех знаков зодиака: Рыбам – удача, Девам – стабильность

Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман — это колода из 36 карт, которое дает практические подсказки на каждый день. Ее символы отражают реальные жизненные ситуации – от любви и работы до выборов и подсознательных сигналов. Прогноз на 29 августа 2025 поможет сориентироваться в текущих энергиях и принять правильные решения.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

Овен — Перекресток

День выбора: пора определить направление и сделать сознательный шаг.

Телец — Книга

Скрытые истины открываются. Хороший день для обучения или получения новых знаний.

Близнецы — Букет

Приятные сюрпризы, комплименты и благодарность – энергия радости наполняет день.

Рак — Звезды

Вдохновение и большие планы. Прекрасно подходит для формирования будущих целей.

Лев — Собака.

Верность и поддержка. Друзья или коллеги станут вашим ресурсом.

Дева — Якорь

Устойчивость и внутренняя сила. Ваши решения крепко закрепят будущие результаты.

Весы — Сердце

Время гармонии и взаимности в отношениях. День теплых эмоций.

Скорпион — Солнце

Радость и признание. Удачный момент проявить себя ярко и уверенно.

Стрелец — Аист

Изменения к лучшему. Новый этап в работе или в отношениях открывает новые горизонты.

Козерог — Дом

Стабильность и комфорт. День для семейных дел или укрепление своих позиций.

Водолей — Мыши

Мелкие неприятности могут потребовать внимания. Сконцентрируйтесь на деталях.

Рыбы — Ключ

Успех и новые способности. Вы найдете правильное решение, которое откроет дверь вперед.

29 августа 2025 объединяет удачу и стабильность. Кто-то найдет вдохновение и поддержку, другие – новые знания или внутреннюю опору. Главное – двигаться вперед уверенно и с открытым сердцем.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

