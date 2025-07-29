Оракул Ленорман на 29 июля 2025: Близнецам – новые начинания, а Скорпионам – возможность надежной поддержки

Оракул Ленорман / © ТСН

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Оракул Ленорман — 36 карт, показывающих ключевые темы дня. 29 июля – день движения вперед, поддержки или важных встреч. Карты советуют быть открытыми к новому или сохранять внутреннее сопротивление в зависимости от вашего знака.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз по картам Ленорман на 29 июля 2025 года

Овен — "Букет"

Награды, приятные символы, радость.

Сегодня ждите приятных моментов: комплимент, мини-подарок или благодарность. Почувствуйте тепло вокруг – это подтверждение, что вы двигаетесь правильно.

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Телец — "Мост"

Балансы, переходы, новые связи.

В этот день стоит увидеть мост между старым и новым – в отношениях или делах. Возможны важные встречи или переговоры.

Близнецы — "Звезды"

Вдохновение, перспектива, цель.

Это ваша карта дня: возможность начать что-то значимое.

Рак — "Дом"

Семья, уют, корни.

Сегодня следует провести время с близкими или заняться домашними делами. Когда рядом – внутренняя сила.

Лев — "Коса"

Очистка, внезапность, обрезка.

Возможное внезапное решение или выход из ситуации. Это очищение пространства - не спрашивайте "почему", просто действуйте.

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Дева — "Крест"

Испытание, карма, важная истина.

Сегодня может возникнуть ситуация, проверяющая вас на прочность. Действовать нужно с ответственностью и достоинством.

Весы — "Лиса"

Осторожность, стратегия, анализ.

Не доверяйте всем словам и решениям. Будьте мудры и осмотрительны: сегодня важна ваша внутренняя интеллектуальная стоимость.

Скорпион — "Собака"

Доверие, верность, союзник.

У вас сегодня есть рядом человек, который готов поддержать.

Стрелец — "Медведь"

Сила, авторитет, материальные ресурсы.

В этот день важно сопротивляться внутренней уверенности.

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Козерог — "Книга"

Обучение, скрытые знания, процесс.

Сегодня следует погрузиться в обучение или исследование. То, что скрыто, станет открытием – если вы открыты для обучения.

Водолей — "Лилии"

Покой, благородство, мудрость.

Прекрасный день для внутреннего равновесия. Находитесь в балансе, не ввязывайтесь в конфликты — ваше величие в тишине.

Рыбы — "Сад"

Социальность, встречи, новые контакты.

Прекрасная возможность завести полезные связи или поработать в команде. Открытие и публичные моменты удачный сценарий для вас.

Карта дня для всех — "Аист"

Период движения, начал или обновление энергии. Сегодня лучше сделать шаг в новое направление, даже если оно кажется небольшим.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее известный астролог Росс назвал новые даты окончания войны в Украине.

Знаток влияния планет считает, что Россия будет атаковать еще более крупные города, но финал возможен уже скоро.