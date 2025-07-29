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- Астрология
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Оракул Ленорман на 29 июля 2025: Близнецам – новые начинания, а Скорпионам – возможность надежной поддержки
Карта дня на 29 июля подскажет: кому звезды дают зеленый свет на новое начало, а кому следует обратить внимание на стойкость и сопротивление. Прогноз – для каждого знака.
Оракул Ленорман — 36 карт, показывающих ключевые темы дня. 29 июля – день движения вперед, поддержки или важных встреч. Карты советуют быть открытыми к новому или сохранять внутреннее сопротивление в зависимости от вашего знака.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Прогноз по картам Ленорман на 29 июля 2025 года
Овен — "Букет"
Награды, приятные символы, радость.
Сегодня ждите приятных моментов: комплимент, мини-подарок или благодарность. Почувствуйте тепло вокруг – это подтверждение, что вы двигаетесь правильно.
Телец — "Мост"
Балансы, переходы, новые связи.
В этот день стоит увидеть мост между старым и новым – в отношениях или делах. Возможны важные встречи или переговоры.
Близнецы — "Звезды"
Вдохновение, перспектива, цель.
Это ваша карта дня: возможность начать что-то значимое.
Рак — "Дом"
Семья, уют, корни.
Сегодня следует провести время с близкими или заняться домашними делами. Когда рядом – внутренняя сила.
Лев — "Коса"
Очистка, внезапность, обрезка.
Возможное внезапное решение или выход из ситуации. Это очищение пространства - не спрашивайте "почему", просто действуйте.
Дева — "Крест"
Испытание, карма, важная истина.
Сегодня может возникнуть ситуация, проверяющая вас на прочность. Действовать нужно с ответственностью и достоинством.
Весы — "Лиса"
Осторожность, стратегия, анализ.
Не доверяйте всем словам и решениям. Будьте мудры и осмотрительны: сегодня важна ваша внутренняя интеллектуальная стоимость.
Скорпион — "Собака"
Доверие, верность, союзник.
У вас сегодня есть рядом человек, который готов поддержать.
Стрелец — "Медведь"
Сила, авторитет, материальные ресурсы.
В этот день важно сопротивляться внутренней уверенности.
Козерог — "Книга"
Обучение, скрытые знания, процесс.
Сегодня следует погрузиться в обучение или исследование. То, что скрыто, станет открытием – если вы открыты для обучения.
Водолей — "Лилии"
Покой, благородство, мудрость.
Прекрасный день для внутреннего равновесия. Находитесь в балансе, не ввязывайтесь в конфликты — ваше величие в тишине.
Рыбы — "Сад"
Социальность, встречи, новые контакты.
Прекрасная возможность завести полезные связи или поработать в команде. Открытие и публичные моменты удачный сценарий для вас.
Карта дня для всех — "Аист"
Период движения, начал или обновление энергии. Сегодня лучше сделать шаг в новое направление, даже если оно кажется небольшим.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
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