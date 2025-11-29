- Дата публикации
Оракул Ленорман на 29 ноября 2025: прогноз для всех знаков зодиака
Оракул Ленорман раскрывает энергию дня 29 ноября и показывает, какие события и настроения могут ожидать каждый знак.
29 ноября — день с глубокой внутренней логикой, когда символы Ленорман помогают увидеть скрытые процессы и вовремя сориентироваться среди событий. Для каждого знака карты открывают свой путь: кому-то новые возможности, кому-то оговорку, кому-то поддержку и усиление интуиции. Узнайте какие подсказки приносит вам этот день.
Гороскоп по знакам зодиака на 29 ноября
Овен — Карта «Рыбы»
Финансовые вопросы выходят на передний план. День благоприятен для денежных операций и обсуждений. Интуиция поможет принять выгодное решение.
Телец — Карта «Кольцо»
Обещания, договоренности и партнерство. Возможен важный разговор или заключение сделки. День подходит для укрепления отношений.
Близнецы — Карта «Горы»
Перед вами может возникнуть помеха или задержка. Не стоит паниковать – обходной путь найдется, если замедлить темп и подумать стратегически.
Рак Карта — «Сад»
Социальная активность, встречи, события. Возможно участие в мероприятиях или выход в свет. День приносит новые контакты и полезные знакомства.
Лев — Карта «Книга»
Появится новая информация, которую пока лучше держать при себе. Может прийти важный документ или доступ к знаниям. Время обучения.
Дева — Карта «Крест»
День кармических решений и внутреннее переосмысление. Возможна усталость или необходимость завершить тяжелое дело. Но это тоже карта увольнения.
Весы — Карта «Лодка»
Движение, перемены, новое направление. Идеально для небольших путешествий или выхода из обычного круга. День способствует обновлению и легким изменениям.
Скорпион — Карта «Башня»
Акцент на формальностях, документах, структурах. Надо действовать рационально и методично. Хорошее время для юридических и административных дел.
Стрелец — Карта «Лилии»
Гармония, благородство и покой. Сегодня выигрывают сдержанность и мудрость. Возможна поддержка от пожилых или опытных людей.
Козерог — Карта «Серп»
Резкие изменения или быстрое решение. Может потребоваться отсечение лишнего – отношений, задач или обязательств. День действий, а не раздумий.
Водолей — Карта «Букет»
Приятные впечатления, признательность или подарок. День несет лёгкость, красоту и неожиданную доброту. Принимайте знаки внимания.
Рыбы — Карта «Сова»
Глубокая мудрость, аналитика и наблюдение. День благоприятен для обдумывания, планирования и обучения. Избегайте спешных решений.
Оракул Ленорман на 29 ноября подчеркивает значимость осознанности и внутреннего баланса. Для одних это день практических решений, для других шанс получить новую информацию или поддержку. Действуйте спокойно и внимательно: символы карт особенно точны.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
