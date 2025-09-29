Оракул Ленорман на 29 сентября 2025 года для всех знаков зодиака: Девам – новые знания, Львам – приятные сюрпризы

Оракул Ленорман / © Pixabay

Оракул Ленорман – это бревно из 36 символических карт, каждая из которых отражает жизненные события и внутренние процессы. Она дает краткие, но точные советы на каждый день. Прогноз на 29 сентября 2025 г. подскажет, какие энергии будут главными для вашего знака зодиака.

Об этом рассказала эзотерикиня Елена Кузьмич .

Прогноз для всех знаков зодиака

Овен - Ключ

Вы найдете решение или получите шанс, откроющий новые возможности.

Телец - Солнце

День удачи и позитива. Ваши усилия принесут заслуженные результаты.

Близнецы - Сердце

Гармония, любовь и взаимопонимание станут основными темами.

Рак - Дом

Семья и стабильность помогут ощутить уверенность.

Лев.

Ожидайте приятных сюрпризов, подарков или искренней благодарности.

Дева.

Новые знания или открытия принесут пользу. Хороший день для обучения.

Весы - Собака

Поддержка близких поможет сохранить равновесие.

Скорпион — Аист

Перемены уже на подходе. Это день для обновления.

Стрелец.

Вдохновение и великие идеи. Вы сможете увидеть путь вперед.

Козорог - Якорь

Стабильность и уверенность помогут укрепить успех.

Водолей - Клевер

Вас ждет неожиданная удача. Используйте его шансом.

Рыбы - Письмо

Важные новости или сообщения могут открыть новое направление.

29 сентября 2025 года Девы получат новые знания, а Львы – приятные сюрпризы. Для других знаков этот день станет временем стабильности, перемен, удачи или гармонии в отношениях.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

