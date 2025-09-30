- Дата публикации
Оракул Ленорман на 29 сентября - 5 октября 2025 года для всех знаков зодиака: Близнецам - новые возможности, Козорогам - стабильность
Начало октября несет гармонию, вдохновение и ясность в делах. Оракул Ленорман показывает, что эта неделя станет периодом восстановления равновесия, когда старые ситуации найдут решение, а новые откроют дверь в будущее.
Оракул Ленорман – это бревно из 36 символических карт, отражающих жизненные темы через простые образы: Ключ, Солнце, Сердце, Дом, Звезды. Они показывают не только происходящее, но и внутренние тенденции. Прогноз на 29 сентября — 5 октября 2025 поможет увидеть, какие возможности, решения и подсказки ждут каждый знак зодиака.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Прогноз для всех знаков зодиака
Овен — Солнце
Неделя ясности и уверенности. Ваши усилия начнут приносить ощутимые результаты.
Телец — Сердце
Отношения, забота и гармония выйдут на первый план. Хороший период для укрепления связей.
Близнецы — Ключ
Вы получите решение или шанс, который откроет новый путь. Не бойтесь действовать.
Рак — Дом
Домашний уют и стабильность помогут обновить силы.
Лев — Букет
Приятные события, комплименты или благодарность сделают неделю теплой и светлой.
Дева — Книга
Обретение новых знаний или раскрытие тайны станет важным моментом.
Весы — Аист
Изменения и обновления принесут позитив. Вы почувствуете движение вперед.
Скорпион — Перекресток
Неделя выбора. Следует хорошо все обдумать перед решением.
Стрелец — Звезды
Вдохновение, вера в себя и видение будущего помогут определить новые цели.
Козерог — Якорь
Период стабильности. Вы сможете закрепить результаты своего труда.
Водолей — Клевер
Маленькая удача или случайность поможет вам по важному делу.
Рыбы — Собака
Доверие и поддержка близких станут основой вашего внутреннего равновесия.
Неделя с 29 сентября по 5 октября 2025 будет способствовать гармонии, стабильности и вдохновению. Близнецы найдут новые возможности, Козороги – уверенность, Весы – перемены, а Рыбы – поддержку. Это время, когда Вселенная настраивает новый осенний ритм.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
