Оракул Ленорман – это бревно из 36 символических карт, отражающих жизненные темы через простые образы: Ключ, Солнце, Сердце, Дом, Звезды. Они показывают не только происходящее, но и внутренние тенденции. Прогноз на 29 сентября — 5 октября 2025 поможет увидеть, какие возможности, решения и подсказки ждут каждый знак зодиака.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

Овен — Солнце

Неделя ясности и уверенности. Ваши усилия начнут приносить ощутимые результаты.

Телец — Сердце

Отношения, забота и гармония выйдут на первый план. Хороший период для укрепления связей.

Близнецы — Ключ

Вы получите решение или шанс, который откроет новый путь. Не бойтесь действовать.

Рак — Дом

Домашний уют и стабильность помогут обновить силы.

Лев — Букет

Приятные события, комплименты или благодарность сделают неделю теплой и светлой.

Дева — Книга

Обретение новых знаний или раскрытие тайны станет важным моментом.

Весы — Аист

Изменения и обновления принесут позитив. Вы почувствуете движение вперед.

Скорпион — Перекресток

Неделя выбора. Следует хорошо все обдумать перед решением.

Стрелец — Звезды

Вдохновение, вера в себя и видение будущего помогут определить новые цели.

Козерог — Якорь

Период стабильности. Вы сможете закрепить результаты своего труда.

Водолей — Клевер

Маленькая удача или случайность поможет вам по важному делу.

Рыбы — Собака

Доверие и поддержка близких станут основой вашего внутреннего равновесия.

Неделя с 29 сентября по 5 октября 2025 будет способствовать гармонии, стабильности и вдохновению. Близнецы найдут новые возможности, Козороги – уверенность, Весы – перемены, а Рыбы – поддержку. Это время, когда Вселенная настраивает новый осенний ритм.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

