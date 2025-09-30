ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
41
Время на прочтение
2 мин

Оракул Ленорман на 29 сентября - 5 октября 2025 года для всех знаков зодиака: Близнецам - новые возможности, Козорогам - стабильность

Начало октября несет гармонию, вдохновение и ясность в делах. Оракул Ленорман показывает, что эта неделя станет периодом восстановления равновесия, когда старые ситуации найдут решение, а новые откроют дверь в будущее.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Оракул Ленорман

Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман – это бревно из 36 символических карт, отражающих жизненные темы через простые образы: Ключ, Солнце, Сердце, Дом, Звезды. Они показывают не только происходящее, но и внутренние тенденции. Прогноз на 29 сентября — 5 октября 2025 поможет увидеть, какие возможности, решения и подсказки ждут каждый знак зодиака.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

  • Овен — Солнце
    Неделя ясности и уверенности. Ваши усилия начнут приносить ощутимые результаты.

  • Телец — Сердце
    Отношения, забота и гармония выйдут на первый план. Хороший период для укрепления связей.

  • Близнецы — Ключ
    Вы получите решение или шанс, который откроет новый путь. Не бойтесь действовать.

  • Рак — Дом
    Домашний уют и стабильность помогут обновить силы.

  • Лев — Букет
    Приятные события, комплименты или благодарность сделают неделю теплой и светлой.

  • Дева — Книга
    Обретение новых знаний или раскрытие тайны станет важным моментом.

  • Весы — Аист
    Изменения и обновления принесут позитив. Вы почувствуете движение вперед.

  • Скорпион — Перекресток
    Неделя выбора. Следует хорошо все обдумать перед решением.

  • Стрелец — Звезды
    Вдохновение, вера в себя и видение будущего помогут определить новые цели.

  • Козерог — Якорь
    Период стабильности. Вы сможете закрепить результаты своего труда.

  • Водолей — Клевер
    Маленькая удача или случайность поможет вам по важному делу.

  • Рыбы — Собака
    Доверие и поддержка близких станут основой вашего внутреннего равновесия.

Неделя с 29 сентября по 5 октября 2025 будет способствовать гармонии, стабильности и вдохновению. Близнецы найдут новые возможности, Козороги – уверенность, Весы – перемены, а Рыбы – поддержку. Это время, когда Вселенная настраивает новый осенний ритм.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что осень дарит любовь: эти три знака в октябре 2025 года наконец-то встретят свою вторую половинку.

Первые дни октября станут для этих знаков зодиака периодом вдохновения, тепла и романтических открытий. Главное, позволить быть искренними и вовремя принять подарки судьбы.

Дата публикации
Количество просмотров
41
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie