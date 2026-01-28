Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман показывает ключевые тенденции дня и подсказывает, где следует проявить активность, а где воздержание. 29 января 2026 хорошо подходит для рабочих договоренностей, финансовых вопросов и завершения дел, которые долго оставались «в подвешенном состоянии». День потребует собранности и четкого плана действий.

Прогноз для всех знаков зодиака

Овен — Всадник

Новости или событие сдвинут дела с места. День благоприятен для быстрых решений и активных контактов.

Телец — Рыбы

Финансовые вопросы выходят на первый план. Возможны выгодные договоренности или полезные покупки.

Близнецы — Птицы

Важны разговоры, обсуждения и переговоры. Следует не поддаваться волнениям и сосредоточиться на фактах.

Рак — Дом

Потребность в стабильности и покое. Добрый день для домашних дел и заботы о себе.

Лев — Солнце

День принесет позитив и броский результат. Ваши действия дадут ощутимый эффект.

Дева — Книга

Не вся информация еще доступна. Лучше не торопиться с выводами и дать ситуации раскрыться.

Весы — Сад

Встречи и общение с людьми принесут пользу. День подходит для уговоров и контактов.

Скорпион — Лиса

Бдительность и проверка деталей. Не стоит доверять словам без подтверждений.

Стрелец — Корабль

Мнения о будущем и новых направлениях. Возможно решение, которое изменит дальнейшие планы.

Козерог — Якорь

Стабильный результат и уверенность в своей позиции. Вы сможете закрепить достигнутое.

Водолей — Звезды

Новые идеи и планы на перспективу. Хороший день для стратегического мышления.

Рыбы — Сердце

Поддержка и теплые эмоции. День благоприятен для близких разговоров и восстановления ресурса.

29 января у Близнецов будут важные разговоры, которые повлияют на дальнейшие решения, а Козороги смогут получить стабильный результат по делам. В общем день подходит для переговоров, финансовых решений и шагов, дающих практический эффект.

