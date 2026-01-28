ТСН в социальных сетях

140
2 мин

Оракул Ленорман на 29 января 2026 года для всех знаков зодиака: Близнецам — важные разговоры, Козорогам — результат по делам

29 января 2026 станет днем решений, переговоров и практических шагов, которые могут дать быстрый эффект. Карты Оракула Ленорман советуют внимательно относиться к словам, не откладывать важное и поступать последовательно.

Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Оракул Ленорман

Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман показывает ключевые тенденции дня и подсказывает, где следует проявить активность, а где воздержание. 29 января 2026 хорошо подходит для рабочих договоренностей, финансовых вопросов и завершения дел, которые долго оставались «в подвешенном состоянии». День потребует собранности и четкого плана действий.

Прогноз для всех знаков зодиака

  • Овен — Всадник
    Новости или событие сдвинут дела с места. День благоприятен для быстрых решений и активных контактов.

  • Телец — Рыбы
    Финансовые вопросы выходят на первый план. Возможны выгодные договоренности или полезные покупки.

  • Близнецы — Птицы
    Важны разговоры, обсуждения и переговоры. Следует не поддаваться волнениям и сосредоточиться на фактах.

  • Рак — Дом
    Потребность в стабильности и покое. Добрый день для домашних дел и заботы о себе.

  • Лев — Солнце
    День принесет позитив и броский результат. Ваши действия дадут ощутимый эффект.

  • Дева — Книга
    Не вся информация еще доступна. Лучше не торопиться с выводами и дать ситуации раскрыться.

  • Весы — Сад
    Встречи и общение с людьми принесут пользу. День подходит для уговоров и контактов.

  • Скорпион — Лиса
    Бдительность и проверка деталей. Не стоит доверять словам без подтверждений.

  • Стрелец — Корабль
    Мнения о будущем и новых направлениях. Возможно решение, которое изменит дальнейшие планы.

  • Козерог — Якорь
    Стабильный результат и уверенность в своей позиции. Вы сможете закрепить достигнутое.

  • Водолей — Звезды
    Новые идеи и планы на перспективу. Хороший день для стратегического мышления.

  • Рыбы — Сердце
    Поддержка и теплые эмоции. День благоприятен для близких разговоров и восстановления ресурса.

29 января у Близнецов будут важные разговоры, которые повлияют на дальнейшие решения, а Козороги смогут получить стабильный результат по делам. В общем день подходит для переговоров, финансовых решений и шагов, дающих практический эффект.

Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

