Оракул Ленорман на 3–9 ноября 2025 года для всех знаков зодиака: Ракам — новые идеи, Девам — стабильность

Период с 3 по 9 ноября 2025 г. принесет уравновешенную энергию: одни знаки получат вдохновение и движение вперед, другие — возможность укрепить свои позиции и найти внутренний баланс.

Оракул Ленорман

Оракул Ленорман / © ТСН

Карты Оракула Ленорман показывают, какие процессы будут активны в течение недели. Они помогают почувствовать направление движения — где пора действовать, а где лучше замедлиться. Прогноз на 3-9 ноября 2025 поможет каждому знаку зодиака увидеть свои ресурсы, возможности и главные акценты периода.

Прогноз для всех знаков зодиака

  • Овен — Солнце
    Неделя успеха, уверенности и энергии. Ваша активность привлекает внимание и приносит результат.

  • Телец — Сердце
    Эмоциональная гармония, взаимность и поддержка. Хорошо для отношений и партнерства.

  • Близнецы — Письмо
    Важные новости или документы изменят ход событий. Будьте внимательны к информации.

  • Рак — Звезды
    Новые идеи, вдохновение и видение перспектив. Неделя творческих решений и ясности.

  • Лев — Букет
    Удовольствия, благодарность, теплые встречи. Ваши усилия заметят и оценят.

  • Дева — Якорь
    Стабильность и уверенность. Вы стоите на твердой почве – хорошо завершать начатое.

  • Весы — Клевер
    Маленькая удача или благоприятное стечение обстоятельств. Неделя пройдет спокойно и легко.

  • Скорпион — Ключ
    Решение важного вопроса. Неделя открывает дверь к новому этапу.

  • Стрелец — Корабль
    Движение вперед, новые идеи, планы или краткие поездки. Не бойтесь смены темпа.

  • Козерог — Дом
    Фокус на стабильность и комфорт. Удачный период для семейных дел.

  • Водолей — Аист
    Начало изменений, обновление или новые перспективы. Всё складывается естественно.

  • Рыбы — Букет
    Признательность, душевность и поддержка. Неделя дарит легкость и внутреннее тепло.

Неделя с 3 по 9 ноября 2025 года Ракам подарит вдохновение и новые идеи, а Девам — стабильность и уверенность. Другие знаки ощутят поддержку, гармонию и постепенное движение вперед без резких изменений.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о зодиакальном гороскопе на ноябрь 2025 года для всех 12 знаков.

Как правило, последний осенний месяц, в основном проходящий под знаком жалящего и никого не жалеющего Скорпиона — месяц «кусающих» энергий.

