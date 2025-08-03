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- Астрология
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Оракул Ленорман на 3 августа2025: Весы внутренней тишины, Овнам новые упоминания
3 августа Ленорман подскажет, когда стоит остановиться, а когда прислушаться к внутренним ощущениям. Завершайте, выбирайте и двигайтесь дальше в балансе и ясности.
Бревно Оракула Ленорман – это система символических карт, работающих как обычные маяки. Прогноз на 3 августа 2025 специально подскажет каждому знаку: время для завершения, выбора пути или более глубокой внутренней связи с собой.
Овен - "Письмо"
Сегодня вы получите важное сообщение или новость. Это может быть личное письмо, официальный документ или приглашение, которое изменит ваши планы.
Телец - "Музыка"
Гармония и вдохновение – творческая или энергетическая близость со средой. День поиска любви, красоты, новых тактов.
Близнецы - "Солнце"
Свет, успех, ясность – карта обещает время публичности, признания, энергии нового начала.
Рак - "Якорь"
Стабильность, уверенность, серьезный фундамент. День для укрепления позиций по делу или обязательствам.
Лев - "Облака""
Неопределенность или раздвоение между вариантами. Не спешите принимать решение – подождите, пока появится ясность.
Дева - "Букет"
Удовольствие, комплимент или знак благодарности. День подарков, теплых ощущений и добрых жестов.
Весы - "Тишина"
Время уединения, рефлексии и перезагрузки. Внутренняя ясность придет в тишине.
Скорпион - "Коса"
Резкая смена или завершение. Если что-то точно не работает – смело срезайте это и двигайтесь дальше.
Стрелец - "Дерево"
Крепкий рост, здоровье и корни. День о стабильности и укоренении в хорошо проверенном.
Козерог - "Ключ"
Решение, открытие, доступ – сегодня легко найти выход или разрешить запутанную ситуацию.
Водолей - "Сад"
Публичные встречи, социальные события, развитие через сети. Яркое общение принесет идеи.
Рыбы - "Лилии"
Нежность, покой, зрелость эмоций. День гармонии и духовных размышлений.
3 августа 2025 года - время завершений, выбора и внутреннего баланса. Кто-то найдет силу в тишине, кто-то ключ к делу, а кому-то следует отпустить лишнее и двигаться дальше.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы писали о том, что война в Украине завершится не на поле боя: известная тарологиня удивила прогнозу .