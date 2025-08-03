Оракул Ленорман на 3 августа2025: Весы внутренней тишины, Овнам новые упоминания

Оракул Ленорман / © Pixabay

Реклама

Бревно Оракула Ленорман – это система символических карт, работающих как обычные маяки. Прогноз на 3 августа 2025 специально подскажет каждому знаку: время для завершения, выбора пути или более глубокой внутренней связи с собой.

Овен - "Письмо"

Сегодня вы получите важное сообщение или новость. Это может быть личное письмо, официальный документ или приглашение, которое изменит ваши планы.

Телец - "Музыка"

Гармония и вдохновение – творческая или энергетическая близость со средой. День поиска любви, красоты, новых тактов.

Реклама

Близнецы - "Солнце"

Свет, успех, ясность – карта обещает время публичности, признания, энергии нового начала.

Рак - "Якорь"

Стабильность, уверенность, серьезный фундамент. День для укрепления позиций по делу или обязательствам.

Лев - "Облака""

Неопределенность или раздвоение между вариантами. Не спешите принимать решение – подождите, пока появится ясность.

Дева - "Букет"

Удовольствие, комплимент или знак благодарности. День подарков, теплых ощущений и добрых жестов.

Реклама

Весы - "Тишина"

Время уединения, рефлексии и перезагрузки. Внутренняя ясность придет в тишине.

Скорпион - "Коса"

Резкая смена или завершение. Если что-то точно не работает – смело срезайте это и двигайтесь дальше.

Стрелец - "Дерево"

Крепкий рост, здоровье и корни. День о стабильности и укоренении в хорошо проверенном.

Козерог - "Ключ"

Решение, открытие, доступ – сегодня легко найти выход или разрешить запутанную ситуацию.

Реклама

Водолей - "Сад"

Публичные встречи, социальные события, развитие через сети. Яркое общение принесет идеи.

Рыбы - "Лилии"

Нежность, покой, зрелость эмоций. День гармонии и духовных размышлений.

3 августа 2025 года - время завершений, выбора и внутреннего баланса. Кто-то найдет силу в тишине, кто-то ключ к делу, а кому-то следует отпустить лишнее и двигаться дальше.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Реклама

Напомним, что ранее мы писали о том, что война в Украине завершится не на поле боя: известная тарологиня удивила прогнозу .