Оракул Ленорман на 3 января 2026 года для всех знаков зодиака: Девам – сосредоточенность, Стрельцам – движение вперед

Оракул Ленорман показывает ключевые тенденции дня и помогает понять, где следует действовать осторожно, а где смело. 4 января карты советуют не спешить, но и не откладывать то, что требует внимания именно сейчас.

Прогноз для всех знаков зодиака

Овен — Всадник

Новости или события сдвинут ситуацию с места. День принесет импульс к действиям.

Телец — Дерево

Стабильный темп и восстановление сил. Следует заботиться о самочувствии и не перегружаться.

Близнецы — Птицы

Активные разговоры и обсуждения. Возможны волнения, но они быстро улягутся.

Рак — Собака

Поддержка и надежность. Рядом будет человек, на которого можно положиться.

Лев — Солнце

Позитивный настрой и уверенность в собственных действиях. Вы увидите результат своих усилий.

Дева — Книга

Информация или вопрос, который еще не следует раскрывать полностью. Лучше понаблюдать.

Весы — Сад

Общение, встречи и полезные контакты. День благоприятен для договоренностей.

Скорпион — Коса

Решительный шаг или завершение дела. Пора отсечь лишнее.

Стрелец — Корабль

Планы на будущее и новые направления. День хорошо подходит для стратегических размышлений.

Козерог — Якорь

Стабильность и уверенная позиция. Вы действуете последовательно и без спешки.

Водолей — Ключ

Новые решения или правильный подход. Вы найдете способ продвинуться вперед.

Рыбы — Луна

Повышенная чувствительность и потребность в спокойном ритме. Хорошо прислушиваться к себе.

4 января Раки ощутят поддержку и надежность со стороны близких, а Водолеи смогут принять новые решения, которые предопределят дальнейшие шаги. В общем, день благоприятен для внутреннего собрания, спокойных договоренностей и постепенного вхождения в рабочий ритм.

Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.