- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 75
- Время на прочтение
- 2 мин
Оракул Ленорман на 3 января 2026 года для всех знаков зодиака: Девам – сосредоточенность, Стрельцам – движение вперед
4 января 2026 будет способствовать спокойной настройке на рабочий ритм и принятию продуманных решений. День подходит для завершения мелких дел, внутреннего собрания и определения приоритетов в ближайшее время.
Оракул Ленорман показывает ключевые тенденции дня и помогает понять, где следует действовать осторожно, а где смело. 4 января карты советуют не спешить, но и не откладывать то, что требует внимания именно сейчас.
Прогноз для всех знаков зодиака
Овен — Всадник
Новости или события сдвинут ситуацию с места. День принесет импульс к действиям.
Телец — Дерево
Стабильный темп и восстановление сил. Следует заботиться о самочувствии и не перегружаться.
Близнецы — Птицы
Активные разговоры и обсуждения. Возможны волнения, но они быстро улягутся.
Рак — Собака
Поддержка и надежность. Рядом будет человек, на которого можно положиться.
Лев — Солнце
Позитивный настрой и уверенность в собственных действиях. Вы увидите результат своих усилий.
Дева — Книга
Информация или вопрос, который еще не следует раскрывать полностью. Лучше понаблюдать.
Весы — Сад
Общение, встречи и полезные контакты. День благоприятен для договоренностей.
Скорпион — Коса
Решительный шаг или завершение дела. Пора отсечь лишнее.
Стрелец — Корабль
Планы на будущее и новые направления. День хорошо подходит для стратегических размышлений.
Козерог — Якорь
Стабильность и уверенная позиция. Вы действуете последовательно и без спешки.
Водолей — Ключ
Новые решения или правильный подход. Вы найдете способ продвинуться вперед.
Рыбы — Луна
Повышенная чувствительность и потребность в спокойном ритме. Хорошо прислушиваться к себе.
4 января Раки ощутят поддержку и надежность со стороны близких, а Водолеи смогут принять новые решения, которые предопределят дальнейшие шаги. В общем, день благоприятен для внутреннего собрания, спокойных договоренностей и постепенного вхождения в рабочий ритм.
Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.