Оракул Ленорман на 30 августа 2025 года для всех знаков зодиака: Весам — стабильность, Близнецам — неожиданные открытия

Оракул Ленорман — это система из 36 карт , символически отражающих жизненные ситуации: отношения, изменения, путешествия, финансы и эмоциональные состояния. По сравнению с Таро он работает более конкретно и прямо. Прогноз на 30 августа 2025 поможет сориентироваться в направлениях дня: где жить стабильно, а где открываться новому.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

Овен — Источник

Финансовые перспективы и ресурсы могут оказаться щедрыми. Воспринимайте возможности пополнения или роста.

Телец — Облака

Возможна неопределенность и туманность в планах. Лучше не принимать ключевые решения до ясности.

Близнецы — Солнце

Успех, энергия и одобрение. День позволит раскрыть свой потенциал с наилучшей стороны.

Рак — Дерево

Устойчивость, здоровье и рост. Посвятите день отладке внутреннего ресурса.

Лев — Письмо

Документы или сообщения принесут важную информацию. Будьте внимательны к деталям.

Дева — Ключ

Вычет возможности или решения – дверь откроется, если вы знаете, какой замок открывать.

Весы — Якорь

Стабильность, опора, длительные результаты. День подходит для закрепления достижений.

Скорпион — Букет

Приятные сюрпризы, комплименты или небольшие жесткие внимания – идеальный день для душевного тепла.

Стрелец — Аист

Изменения к лучшему и обновлениям — двигайтесь вперед с открытым сердцем.

Козерог — Книга

Знания или тайны станут ключевыми. Удачное время для обучения или углубления информации.

Водолей — Миша

Мелкие хлопоты могут истощать; не игнорируйте детали, чтобы избежать потерь.

Рыбы — Перекресток

Выбор на горизонте. Прислушивайтесь к себе и принимайте решение с уверенностью.

30 августа 2025 года — сочетание стабильности и потенциальных лучей будущего. Кто-то сохранит сопротивление, другие откроют новые направления. Узнайте моментом: действовать или отдохнуть – и ни одна энергия не будет напрасной.

