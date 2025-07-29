Оракул Ленорман на 30 июля 2025: Ракам – приятный сюрприз, Козорогам – новый шанс по делам

Оракул Ленорман / © Pixabay

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Оракул Ленорман – это 36 карт -символов, которые способны показать главную энергию дня. 30 июля 2025 обещает как приятные неожиданности, так и важные повороты в работе или личной жизни. Каждый знак получит свой ключ к успеху.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз на 30 июля 2025 года по картам Ленорман

Овен — "Ключ"

Открытие, решение, доступ.

Сегодня вы найдете решение проблемы или получите доступ к нужным ресурсам.

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Телец — "Корабль"

Путешествие, перемены, движение вперед.

Прекрасный день, чтобы начать новое дело, отправиться в поездку или изменить направление деятельности.

Близнецы — "Луна"

Интуиция, признание, эмоции.

Обращайте внимание на знаки и внутренние ощущения – они подскажут, как поступить.

Рак — "Конверт"

Новости, сообщения, сюрприз.

День может принести приятное известие или неожиданное предложение, которое повлияет на дальнейшие события.

Лев — "Якорь"

Стабильность, долгосрочность, надежность.

Сосредоточьтесь на том, что действительно важно. День подходит для укрепления позиции.

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Дева — "Мышь"

Мелкие заботы, потеря энергии.

Следите за деталями, чтобы избежать недоразумений. Следует быть внимательными к здоровью.

Весы — "Сердце"

Любовь, теплые чувства, симпатия.

День способствует романтическим проявлениям, гармоничным встречам и эмоциональной близости.

Скорпион — "Дорога"

Выбор, направление, возможности.

Перед вами открывается несколько вариантов действий. Выберите тот, что ведет к росту.

Стрелец — "Дерево"

Стабильный рост, развитие, здоровье.

День удачен для закрепления достигнутого и укрепления сил.

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Козерог — "Солнце"

Успех, ясность, победа.

Прекрасный день для работы над важными проектами. Все удастся, если будете действовать уверенно.

Водолей — "Мужчина"

Активное действие, партнерство, решительность.

Может появиться влиятельное лицо, готовое помочь или вдохновить действие.

Рыбы — "Облака"

Неопределенность, колебания, поиск ясности.

Не торопитесь с решениями. Сначала дождитесь прояснения ситуации.

Карта дня для всех - "Башня"

День, когда важно посмотреть ситуацию с другого ракурса, подняться над проблемами и выстроить собственную систему защиты.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее известный астролог Росс назвал новые даты окончания войны в Украине .

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