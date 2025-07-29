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Оракул Ленорман на 30 июля 2025: Ракам – приятный сюрприз, Козорогам – новый шанс по делам
30 июля карты Ленорман подскажут, кому день принесет радость и неожиданности, а кому важные перспективы для развития.
Оракул Ленорман – это 36 карт -символов, которые способны показать главную энергию дня. 30 июля 2025 обещает как приятные неожиданности, так и важные повороты в работе или личной жизни. Каждый знак получит свой ключ к успеху.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Прогноз на 30 июля 2025 года по картам Ленорман
Овен — "Ключ"
Открытие, решение, доступ.
Сегодня вы найдете решение проблемы или получите доступ к нужным ресурсам.
Телец — "Корабль"
Путешествие, перемены, движение вперед.
Прекрасный день, чтобы начать новое дело, отправиться в поездку или изменить направление деятельности.
Близнецы — "Луна"
Интуиция, признание, эмоции.
Обращайте внимание на знаки и внутренние ощущения – они подскажут, как поступить.
Рак — "Конверт"
Новости, сообщения, сюрприз.
День может принести приятное известие или неожиданное предложение, которое повлияет на дальнейшие события.
Лев — "Якорь"
Стабильность, долгосрочность, надежность.
Сосредоточьтесь на том, что действительно важно. День подходит для укрепления позиции.
Дева — "Мышь"
Мелкие заботы, потеря энергии.
Следите за деталями, чтобы избежать недоразумений. Следует быть внимательными к здоровью.
Весы — "Сердце"
Любовь, теплые чувства, симпатия.
День способствует романтическим проявлениям, гармоничным встречам и эмоциональной близости.
Скорпион — "Дорога"
Выбор, направление, возможности.
Перед вами открывается несколько вариантов действий. Выберите тот, что ведет к росту.
Стрелец — "Дерево"
Стабильный рост, развитие, здоровье.
День удачен для закрепления достигнутого и укрепления сил.
Козерог — "Солнце"
Успех, ясность, победа.
Прекрасный день для работы над важными проектами. Все удастся, если будете действовать уверенно.
Водолей — "Мужчина"
Активное действие, партнерство, решительность.
Может появиться влиятельное лицо, готовое помочь или вдохновить действие.
Рыбы — "Облака"
Неопределенность, колебания, поиск ясности.
Не торопитесь с решениями. Сначала дождитесь прояснения ситуации.
Карта дня для всех - "Башня"
День, когда важно посмотреть ситуацию с другого ракурса, подняться над проблемами и выстроить собственную систему защиты.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее известный астролог Росс назвал новые даты окончания войны в Украине .
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