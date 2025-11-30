- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 124
- Время на прочтение
- 3 мин
Оракул Ленорман на 30 ноября 2025 года: что карты прочат каждому знаку зодиака
Оракул Ленорман открывает символы 30 ноября и подсказывает, на что стоит обратить внимание каждому знаку.
30 ноября завершает насыщенный энергетический период, когда особенно важно слышно внутренние сигналы и внимательно читать знаки вокруг себя. Ленорман помогает понять, какие темы дня выходят на первый план, где заложены возможности, а где скрытые риски. Этот день нуждается в ясности, интуиции и умении держать баланс. Узнайте, какая карта получает ваш знак и что сегодня будет вашим главным ориентиром.
Гороскоп по знакам зодиака на 30 ноября
Овен — Карта «Аист»
День перемен и обновлений. Возможен переход на новый этап, изменения в обиходе или внезапный прилив энергии. Держитесь гибкости – изменения работают на вас.
Телец — Карта «Собаки»
Сегодня важна поддержка друзей и взаимность. Возможна помощь от близкого человека или укрепление партнерских отношений. День лояльности и доверия.
Близнецы — Карта «Лиса»
Бдительность будет вашим главным союзником. Избегайте ситуаций, где есть сомнения. Полезно анализировать слова и действия других, не принимая все на веру.
Рак — Карта "Букет"
Приятные новости, благодарность, маленькие радости. День наполнен вниманием и положительными проявлениями. Удачные встречи, подарки, хорошие эмоции.
Лев — Карта «Птицы»
Активное общение, звонки, переговоры или короткие поездки. День беспокоен, но продуктивный. Избегайте лишних переживаний – выбирайте четкость.
Дева — Карта «Корабль»
Движение вперед, расширение пространства, новые возможности. Возможна дорога или изменение в планах. День способствует перспективам и поиску нового направления.
Весы — Карта «Ключ»
Вы найдете решение или откроете новый путь. День прорывов, ясности и верных решений. Важный вопрос наконец-то сдвинется с места.
Скорпион — Карта «Дом»
Центр тяготения – семья, домашние дела, личное пространство. Следует навести порядок, уделить время близким или укрепить внутреннее равновесие.
Стрелец — Карта «Луна»
Интуиция, эмоциональная глубина, творчество. День подходит для вдохновения, творческих проектов и раскрытия внутреннего потенциала. Возможна волна признания.
Козерог — Карта «Дерево»
Медленное, стабильное развитие. Позаботьтесь о здоровье, ресурсах и восстановлении. День благоприятен для долгосрочных решений.
Водолей — Карта «Письмо»
Новости, документы или важные сообщения. Обращайте внимание на детали – у них ключ к пониманию ситуации. Может прийти долгожданная информация.
Рыбы — Карта «Медведь»
Сила, защита и воздействие. Возможна встреча с человеком, играющим важную роль. Сегодня вы можете утвердить свои позиции или получить поддержку сверху.
Ленорман на 30 ноября предлагает каждому знаку свой путь: для кого-то это изменения, для кого-то — поддержка или новая информация, а для кого-то — внутренняя гармония. Это день, в котором следует прислушиваться и к интуиции, и к логике, ведь обе работают одинаково точно.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы писали о зодиакальном гороскопе на ноябрь 2025 года для всех 12 знаков.
Обычно последний осенний месяц, в основном проходящий под знаком Скорпиона, жалит и никого не жалеет, — месяц «кусающих» энергий.