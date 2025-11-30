Оракул Ленорман на 30 ноября 2025 года: что карты прочат каждому знаку зодиака

Оракул Ленорман / © ТСН

30 ноября завершает насыщенный энергетический период, когда особенно важно слышно внутренние сигналы и внимательно читать знаки вокруг себя. Ленорман помогает понять, какие темы дня выходят на первый план, где заложены возможности, а где скрытые риски. Этот день нуждается в ясности, интуиции и умении держать баланс. Узнайте, какая карта получает ваш знак и что сегодня будет вашим главным ориентиром.

Гороскоп по знакам зодиака на 30 ноября

Овен — Карта «Аист»

День перемен и обновлений. Возможен переход на новый этап, изменения в обиходе или внезапный прилив энергии. Держитесь гибкости – изменения работают на вас.

Телец — Карта «Собаки»

Сегодня важна поддержка друзей и взаимность. Возможна помощь от близкого человека или укрепление партнерских отношений. День лояльности и доверия.

Близнецы — Карта «Лиса»

Бдительность будет вашим главным союзником. Избегайте ситуаций, где есть сомнения. Полезно анализировать слова и действия других, не принимая все на веру.

Рак — Карта "Букет"

Приятные новости, благодарность, маленькие радости. День наполнен вниманием и положительными проявлениями. Удачные встречи, подарки, хорошие эмоции.

Лев — Карта «Птицы»

Активное общение, звонки, переговоры или короткие поездки. День беспокоен, но продуктивный. Избегайте лишних переживаний – выбирайте четкость.

Дева — Карта «Корабль»

Движение вперед, расширение пространства, новые возможности. Возможна дорога или изменение в планах. День способствует перспективам и поиску нового направления.

Весы — Карта «Ключ»

Вы найдете решение или откроете новый путь. День прорывов, ясности и верных решений. Важный вопрос наконец-то сдвинется с места.

Скорпион — Карта «Дом»

Центр тяготения – семья, домашние дела, личное пространство. Следует навести порядок, уделить время близким или укрепить внутреннее равновесие.

Стрелец — Карта «Луна»

Интуиция, эмоциональная глубина, творчество. День подходит для вдохновения, творческих проектов и раскрытия внутреннего потенциала. Возможна волна признания.

Козерог — Карта «Дерево»

Медленное, стабильное развитие. Позаботьтесь о здоровье, ресурсах и восстановлении. День благоприятен для долгосрочных решений.

Водолей — Карта «Письмо»

Новости, документы или важные сообщения. Обращайте внимание на детали – у них ключ к пониманию ситуации. Может прийти долгожданная информация.

Рыбы — Карта «Медведь»

Сила, защита и воздействие. Возможна встреча с человеком, играющим важную роль. Сегодня вы можете утвердить свои позиции или получить поддержку сверху.

Ленорман на 30 ноября предлагает каждому знаку свой путь: для кого-то это изменения, для кого-то — поддержка или новая информация, а для кого-то — внутренняя гармония. Это день, в котором следует прислушиваться и к интуиции, и к логике, ведь обе работают одинаково точно.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

