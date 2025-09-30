ТСН в социальных сетях

Оракул Ленорман на 30 сентября 2025 года для всех знаков зодиака: Ракам – гармония, Водолеям – изменения

30 сентября — день завершения цикла и одновременно новых начал. Для одних знаков это момент покоя и внутреннего равновесия, а для других – время перемен и вдохновения.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Оракул Ленорман

Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман — это 36 карт, отражающих жизненные ситуации и настроения дня в простых, но глубоких символах. Их подсказки помогают найти баланс между действием и принятием. Прогноз на 30 сентября 2025 открывает, что ждет каждый знак зодиака в конце месяца.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

  • Овен — Солнце
    День ясности, уверенности и признания. Ваши усилия заметят.

  • Телец — Букет
    Приятные события или благодарность сделают этот день особенным.

  • Близнецы — Письмо
    Новости или неожиданное известие повлияют на ваши решения.

  • Рак — Сердце
    Гармония, любовь и поддержка наполнят ваш день теплом.

  • Лев — Ключ
    Вы найдете решение сложного вопроса или получите шанс действовать.

  • Дева — Дом
    Семья, уют и стабильность – главные темы этого дня.

  • Весы — Перекресток
    Возникнет выбор. Прислушайтесь к интуиции, не торопитесь.

  • Скорпион — Собака
    Надежный друг или партнер станет вашим главным союзником.

  • Стрелец — Звезды
    Вдохновение, мечты и вера откроют новые возможности.

  • Козерог — Якорь
    День стабильности и уверенности. Хорошо для завершения дел.

  • Водолей — Аист
    Изменения неизбежны – примите их с открытым сердцем.

  • Рыбы — Клевер
    Удача рядом. Маленький шанс принесет большой результат.

30 сентября 2025 года Раки почувствуют гармонию, а Водолеи - перемены. Другие знаки обретут ясность, удачу или вдохновение. Это день, когда следует подвести итоги сентября и спокойно подготовиться к новым началам.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астрологи назвали три знака зодиака, которым улыбнется талант в сентябре 2025 года.

