- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 27
- Время на прочтение
- 2 мин
Оракул Ленорман на 30 сентября 2025 года для всех знаков зодиака: Ракам – гармония, Водолеям – изменения
30 сентября — день завершения цикла и одновременно новых начал. Для одних знаков это момент покоя и внутреннего равновесия, а для других – время перемен и вдохновения.
Оракул Ленорман — это 36 карт, отражающих жизненные ситуации и настроения дня в простых, но глубоких символах. Их подсказки помогают найти баланс между действием и принятием. Прогноз на 30 сентября 2025 открывает, что ждет каждый знак зодиака в конце месяца.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Прогноз для всех знаков зодиака
Овен — Солнце
День ясности, уверенности и признания. Ваши усилия заметят.
Телец — Букет
Приятные события или благодарность сделают этот день особенным.
Близнецы — Письмо
Новости или неожиданное известие повлияют на ваши решения.
Рак — Сердце
Гармония, любовь и поддержка наполнят ваш день теплом.
Лев — Ключ
Вы найдете решение сложного вопроса или получите шанс действовать.
Дева — Дом
Семья, уют и стабильность – главные темы этого дня.
Весы — Перекресток
Возникнет выбор. Прислушайтесь к интуиции, не торопитесь.
Скорпион — Собака
Надежный друг или партнер станет вашим главным союзником.
Стрелец — Звезды
Вдохновение, мечты и вера откроют новые возможности.
Козерог — Якорь
День стабильности и уверенности. Хорошо для завершения дел.
Водолей — Аист
Изменения неизбежны – примите их с открытым сердцем.
Рыбы — Клевер
Удача рядом. Маленький шанс принесет большой результат.
30 сентября 2025 года Раки почувствуют гармонию, а Водолеи - перемены. Другие знаки обретут ясность, удачу или вдохновение. Это день, когда следует подвести итоги сентября и спокойно подготовиться к новым началам.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, астрологи назвали три знака зодиака, которым улыбнется талант в сентябре 2025 года.