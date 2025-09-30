Оракул Ленорман на 30 сентября 2025 года для всех знаков зодиака: Ракам – гармония, Водолеям – изменения

Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман — это 36 карт, отражающих жизненные ситуации и настроения дня в простых, но глубоких символах. Их подсказки помогают найти баланс между действием и принятием. Прогноз на 30 сентября 2025 открывает, что ждет каждый знак зодиака в конце месяца.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

Овен — Солнце

День ясности, уверенности и признания. Ваши усилия заметят.

Телец — Букет

Приятные события или благодарность сделают этот день особенным.

Близнецы — Письмо

Новости или неожиданное известие повлияют на ваши решения.

Рак — Сердце

Гармония, любовь и поддержка наполнят ваш день теплом.

Лев — Ключ

Вы найдете решение сложного вопроса или получите шанс действовать.

Дева — Дом

Семья, уют и стабильность – главные темы этого дня.

Весы — Перекресток

Возникнет выбор. Прислушайтесь к интуиции, не торопитесь.

Скорпион — Собака

Надежный друг или партнер станет вашим главным союзником.

Стрелец — Звезды

Вдохновение, мечты и вера откроют новые возможности.

Козерог — Якорь

День стабильности и уверенности. Хорошо для завершения дел.

Водолей — Аист

Изменения неизбежны – примите их с открытым сердцем.

Рыбы — Клевер

Удача рядом. Маленький шанс принесет большой результат.

30 сентября 2025 года Раки почувствуют гармонию, а Водолеи - перемены. Другие знаки обретут ясность, удачу или вдохновение. Это день, когда следует подвести итоги сентября и спокойно подготовиться к новым началам.

