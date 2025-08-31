ТСН в социальных сетях

Астрология
325
2 мин

Оракул Ленорман на 31 августа 2025 года для всех знаков зодиака: Рыбам – открытие, Девам – баланс

31 августа – день завершения лета, который принесет эмоциональное обновление и шанс найти внутренний баланс. Карты подскажут, где стоит открываться, а где спокойно закрепить достигнутое.

Елена Кузьмич
Оракул Ленорман

Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман — это колода из 36 символических карт , которые дают практические советы каждый день, указывая на ситуации, эмоции и решения. Прогноз на 31 августа поможет сориентироваться: лучше ли открываться изменениям, сохранять ли внутреннее равновесие в этот особый конец лета — пора действовать согласно гармонии внутреннего состояния.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич .

Прогноз для всех знаков зодиака

  • Овен - Букет
    День исполнится тепла, радости и благодарности – идеальный момент подарить или получить позитив.

  • Телец - Аист
    Обновление и прогресс – открытие нового этапа в жизни приносит легкость и светлые перспективы.

  • Близнецы - Собака
    Верная поддержка со стороны близких или коллег. Доверие поможет преодолеть любой вызов.

  • Рак - Сердце
    Гармония и взаимоотношения. День, когда душевные связки начинают согревать.

  • Лев – Солнце
    Прозрачная ясность, успех и признание – время, чтобы сиять и делиться своим сиянием.

  • Дева - Якорь
    Внутренняя стабильность, глубокий баланс и жесткая опора – ваш комфорт в центре внимания.

  • Весы - Перекресток
    Надо выбрать путь. Прислушайтесь к голосу сердца – он подскажет, куда идти.

  • Скорпион - Ключ
    Решение или шанс, открывающий дверь. Кто найдет ответ сегодня.

  • Стрелец - Зелень
    Рост и здоровье становятся основой. День для закрепления своей силы.

  • Козерог - Письмо
    Важное известие или официальный документ могут открыть новые горизонты.

  • Водолей - Звезды
    Вдохновение и идеи ожидают в теме будущего. Пора мечтать и планировать.

  • Рыбы - Крест
    Момент для духовного пробуждения и осмысления завершения лета в перспективе.

31 августа 2025 года – день, когда нужно найти гармонию между открытием нового и сохранением внутренней силы. День, когда действия должны быть сознательными, а решения взвешенными.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали об окончании войны в Украине: известный астролог удивил новым предвидением . Он считает, что перемирие в Украине может наступить уже этим летом.

