Оракул Ленорман на 31 августа 2025 года для всех знаков зодиака: Рыбам – открытие, Девам – баланс

Оракул Ленорман — это колода из 36 символических карт , которые дают практические советы каждый день, указывая на ситуации, эмоции и решения. Прогноз на 31 августа поможет сориентироваться: лучше ли открываться изменениям, сохранять ли внутреннее равновесие в этот особый конец лета — пора действовать согласно гармонии внутреннего состояния.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич .

Прогноз для всех знаков зодиака

Овен - Букет

День исполнится тепла, радости и благодарности – идеальный момент подарить или получить позитив.

Телец - Аист

Обновление и прогресс – открытие нового этапа в жизни приносит легкость и светлые перспективы.

Близнецы - Собака

Верная поддержка со стороны близких или коллег. Доверие поможет преодолеть любой вызов.

Рак - Сердце

Гармония и взаимоотношения. День, когда душевные связки начинают согревать.

Лев – Солнце

Прозрачная ясность, успех и признание – время, чтобы сиять и делиться своим сиянием.

Дева - Якорь

Внутренняя стабильность, глубокий баланс и жесткая опора – ваш комфорт в центре внимания.

Весы - Перекресток

Надо выбрать путь. Прислушайтесь к голосу сердца – он подскажет, куда идти.

Скорпион - Ключ

Решение или шанс, открывающий дверь. Кто найдет ответ сегодня.

Стрелец - Зелень

Рост и здоровье становятся основой. День для закрепления своей силы.

Козерог - Письмо

Важное известие или официальный документ могут открыть новые горизонты.

Водолей - Звезды

Вдохновение и идеи ожидают в теме будущего. Пора мечтать и планировать.

Рыбы - Крест

Момент для духовного пробуждения и осмысления завершения лета в перспективе.

31 августа 2025 года – день, когда нужно найти гармонию между открытием нового и сохранением внутренней силы. День, когда действия должны быть сознательными, а решения взвешенными.

