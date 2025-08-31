- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 325
- Время на прочтение
- 2 мин
Оракул Ленорман на 31 августа 2025 года для всех знаков зодиака: Рыбам – открытие, Девам – баланс
31 августа – день завершения лета, который принесет эмоциональное обновление и шанс найти внутренний баланс. Карты подскажут, где стоит открываться, а где спокойно закрепить достигнутое.
Оракул Ленорман — это колода из 36 символических карт , которые дают практические советы каждый день, указывая на ситуации, эмоции и решения. Прогноз на 31 августа поможет сориентироваться: лучше ли открываться изменениям, сохранять ли внутреннее равновесие в этот особый конец лета — пора действовать согласно гармонии внутреннего состояния.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич .
Прогноз для всех знаков зодиака
Овен - Букет
День исполнится тепла, радости и благодарности – идеальный момент подарить или получить позитив.
Телец - Аист
Обновление и прогресс – открытие нового этапа в жизни приносит легкость и светлые перспективы.
Близнецы - Собака
Верная поддержка со стороны близких или коллег. Доверие поможет преодолеть любой вызов.
Рак - Сердце
Гармония и взаимоотношения. День, когда душевные связки начинают согревать.
Лев – Солнце
Прозрачная ясность, успех и признание – время, чтобы сиять и делиться своим сиянием.
Дева - Якорь
Внутренняя стабильность, глубокий баланс и жесткая опора – ваш комфорт в центре внимания.
Весы - Перекресток
Надо выбрать путь. Прислушайтесь к голосу сердца – он подскажет, куда идти.
Скорпион - Ключ
Решение или шанс, открывающий дверь. Кто найдет ответ сегодня.
Стрелец - Зелень
Рост и здоровье становятся основой. День для закрепления своей силы.
Козерог - Письмо
Важное известие или официальный документ могут открыть новые горизонты.
Водолей - Звезды
Вдохновение и идеи ожидают в теме будущего. Пора мечтать и планировать.
Рыбы - Крест
Момент для духовного пробуждения и осмысления завершения лета в перспективе.
31 августа 2025 года – день, когда нужно найти гармонию между открытием нового и сохранением внутренней силы. День, когда действия должны быть сознательными, а решения взвешенными.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
