Оракул Ленорман на 31 декабря 2025 года для всех знаков зодиака: Львам – теплые итоги, Рыбам – эмоциональный комфорт

31 декабря 2025 года станет днем подведения итогов и мягкого перехода к новому этапу. Карты советуют завершать дела без спешки, сохранять теплое настроение и уделить внимание тем, кто рядом.

Оракул Ленорман

Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман помогает почувствовать настроение заключительного дня года и дает подсказку, как провести его с пользой для себя. 31 декабря символы указывают на важность внутреннего равновесия, искреннего общения и осознания своих достижений.

Прогноз для всех знаков зодиака

  • Овен — Ключ
    Удачное завершение года. Вы находите верный подход и ставите логическую точку.

  • Телец — Букет
    Приятные эмоции, благодарность и тёплые жесты. День подарит ощущение праздника.

  • Близнецы — Сад
    Общение, встречи и праздничная атмосфера. Вы будете среди людей и в хорошем настроении.

  • Рак — Дом
    Уют и стабильность. Лучше всего провести время в кругу семьи.

  • Лев — Солнце
    Теплые итоги года и удовольствие от результатов. Вы почувствуете гордость за проделанное.

  • Дева — Книга
    Внутренние выводы и размышления. Не все нужно озвучивать – некоторые вещи важно оставить для себя.

  • Весы — Сердце
    Искренние эмоции и близкое общение. День благоприятен для примирения и теплых слов.

  • Скорпион — Башня
    Потребность в дистанции. Следует побыть наедине или избегать лишнего шума.

  • Стрелец — Корабль
    Планы на будущее и мечты о новых горизонтах. Вы смотрите вперед с надеждой.

  • Козерог — Якорь
    Стабильность и уверенность. Вы входите в новый год с крепкой опорой.

  • Водолей — Аист
    Предчувствие перемен и обновлений. Новый этап уже близок.

  • Рыбы — Луна
    Эмоциональный комфорт и потребность в спокойном, теплом ритме. Прислушайтесь к себе.

31 декабря Львы смогут тепло подытожить год и испытать удовольствие от достижений, а Рыбы – сохранить эмоциональный комфорт и внутреннее спокойствие. В общем, день благоприятен для искренних эмоций, завершения дел и мягкого перехода к новому году.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Последний месяц года обещает быть самым зрелищным для любителей астрономии . Декабрь подарит нам яркий парад планет, прощание с межзвездной кометой, мистический супермесяц и один из самых мощных метеорных дождей, который в этот раз не омрачит лунное сияние.

