Оракул Ленорман на 31 июля 2025: Львам стабильность, Рыбы гармония

Оракул Ленорман / © ТСН

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Оракул Ленорман – это бревно символических карт, каждая из которых несет свой образ и подсказку. Их значение помогает глубже увидеть события дня, понять внутренние тенденции и внешние обстоятельства. Прогноз на 31 июля 2025 года подскажет, чего ожидать каждому знаку зодиака и как лучше использовать энергию в этот день.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

Овен — "Лошадь"

Сегодня день активных перемен и движения вперед. Возможны новые контакты, поездки или старт новых дел. Не бойтесь скорых решений.

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Телец — "Облака"

День может принести неопределенность. Избегайте поспешных выводов и действуйте, когда ситуация станет яснее.

Близнецы — "Букет"

Ожидайте приятные неожиданности, слова благодарности или теплые встречи.

Рак — "Книга"

Вы можете узнать что-нибудь новое или важное. Это хорошее время для обучения, чтения, получения знаний.

Лев — "Якорь"

День сулит стабильность и уверенность. Возможно закрепление достижений или заключение долгосрочных договоренностей.

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Дева — "Мыши"

Возможны мелкие потери или расход энергии на мелочи. Будьте внимательны к деталям и документам.

Весы — "Сердце"

День полон романтики, гармонии и теплых чувств. Возможно укрепление личных отношений.

Скорпион — "Коса"

Резкие изменения или отсечения ненужного. Вы можете решить попрощаться с тем, что больше не приносит пользы.

Стрелец — "Медведь"

Сила, влияние и поддержка авторитетного человека. Хороший день для решения финансовых вопросов.

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Козерог — "Солнце"

Энергия успеха и признания. Хорошо заявить о себе, взять инициативу и двигаться к амбициозным целям.

Водолей — "Сад"

Социальная активность, новые знакомства и участие в публичных мероприятиях принесут пользу и удовольствие.

Рыбы — "Лилии"

Внутренняя гармония, духовное спокойствие и теплые отношения. Хороший день для отдыха и глубоких разговоров.

31 июля — день, когда следует прислушиваться к знакам и символам, подсказывающим жизнь. Кто получит новые знания, другие обретут стабильность или вдохновение в отношениях. Это время укрепления своих позиций и осознанных шагов вперед.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, что война в Украине завершится не на поле боя: известная таролог удивила прогнозом.