Оракул Ленорман на 31 октября 2025 года для всех знаков зодиака: Ракам – новый шанс, Стрельцам – поддержка

Последний день октября 2025 года символически завершает старые процессы и открывает новые двери. Для одних знаков это момент новых возможностей, для других время для отдыха, восстановления и ощущения поддержки.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Оракул Ленорман

Оракул Ленорман / © ТСН

Карты Оракула Ленорман помогают увидеть скрытую динамику каждый день. Они показывают, где нас ждет действие, а где мягкое принятие того, что уже созрело. Прогноз на 31 октября 2025 подскажет, как использовать энергию дня для гармонии, стабильности и вдохновения.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

  • Овен — Солнце
    День удачи, уверенности и ясности. Вы можете получить признание или положительный результат.

  • Телец — Клевер
    Удача сопровождает вас в мелочах. День принесет приятные сюрпризы.

  • Близнецы — Ключ
    Вы найдете решение давно волновавшего вопроса. Удачное время для инициатив.

  • Рак — Аист
    Новый шанс и изменения, которые принесут облегчение. День благоприятен для начинаний.

  • Лев — Букет
    Атмосфера благодарности и дружелюбия. Возможна приятная встреча или подарок.

  • Дева — Дом
    Потребность в стабильности и внутреннем комфорте. Хорошо побыть дома или навести порядок в делах.

  • Весы — Сердце
    Гармония в отношениях и теплые чувства. День благоприятен для романтики или дружбы.

  • Скорпион — Перекресток
    Важное решение впереди. Взвесьте все варианты, прежде чем сделать шаг.

  • Стрелец — Собака
    Верность, поддержка и надежные союзники рядом. Кто-то сегодня протянет руку помощи.

  • Козерог — Башня
    День для концентрации. Сохраняйте фокус и работайте системно – результаты придут позже.

  • Водолей — Письмо
    Новости, документы или переписка играют ключевую роль. Будьте внимательны к деталям.

  • Рыбы — Звезды
    Вдохновение и духовный подъем. Идеи сегодня могут стать указателем для будущего.

31 октября 2025 года Раки получат новый шанс и свежее дыхание по делам, а Стрельцы – ощущение поддержки и стабильности рядом. Другие знаки обретут гармонию, ясность или мелкую, но символическую удачу в конце месяца.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о зодиакальном гороскопе на ноябрь 2025 года для всех 12 знаков.

Как правило, последний осенний месяц, в основном проходящий под знаком жалящего и никого не жалеющего Скорпиона — месяц «кусающих» энергий.

