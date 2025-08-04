Оракул Ленорман на 4 августа 2025: Стрельцам – новые начала, Весам – внутренний баланс

Оракул Ленорман / © ТСН

Реклама

Оракул Ленорман — это система символических карт, работающих как маяки для ежедневного пути. 4 августа 2025 года энергия дня указывает на обновление, равновесие и участие в сообществах. Прогноз для каждого знака сопоставляет символ дня с жизненными темами, чтобы вы использовали потенциал правильно.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

Овен — «Ключ»

Решение, открытие, прорыв на новый уровень. Сегодня легко найти верный выход или начать важное дело.

Реклама

Телец — «Букет»

Приятные сюрпризы, трудности рассветятся теплым знаком внимания. Хороший день для жестов благодарности или подарков.

Близнецы — «Корабль»

Движение, переезд или смена направления. День идеален для командировок, обновления планов или дальних звонков.

Рак — «Письмо»

Сообщение, известие, приглашение — информация сыграет ключевую роль. Следите за новостями.

Лев — «Мост»

Партнерство, компромисс и решения через взаимодействие. Этот день обещает найти точку прикосновения даже по сложным вопросам.

Реклама

Дева — «Облака»

Неопределенность или сомнение в планах. Лучше дать ситуации время, чтобы она прояснилась.

Весы — «Лилии»

Внутреннее спокойствие, зрелость в решениях, достоинство и баланс. День для глубоких размышлений.

Скорпион — «Коса»

Резкая смена, очистка пространства. Старое отходит — освобождается место для нового.

Стрелец — «Солнце»

Мощный потенциал, ясность, признание. День для публичности, лидерства, нового старта.

Реклама

Козерог — «Медведь»

Стабильность, поддержка влиятельных людей, финансовая опора. Действительно крепкая база.

Водолей — «Сад»

Социальный круг, события, сети. Новые контакты и знакомства могут привести к важным результатам.

Рыбы — «Сердце»

Эмоциональная гармония, взаимность, любовь. День для нежности, душевных связей и внутреннего тепла.

4 августа 2025 — день, призывающий открыть новую дверь, наладить равновесие и восстановить социальные связи. Идеальный момент для тех, кто стремится к движению или внутренней тишине.

Реклама

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, что война в Украине завершится не на поле боя: известная тарологиня удивила прогнозу.