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- Астрология
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Оракул Ленорман на 4 августа 2025: Стрельцам – новые начала, Весам – внутренний баланс
4 августа карты Ленорман помогут сориентироваться в темах обновления, самопознания и социального роста. Кто-то сделает первый шаг к новому старту, кто-то погрузится во внутренний мир.
Оракул Ленорман — это система символических карт, работающих как маяки для ежедневного пути. 4 августа 2025 года энергия дня указывает на обновление, равновесие и участие в сообществах. Прогноз для каждого знака сопоставляет символ дня с жизненными темами, чтобы вы использовали потенциал правильно.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Прогноз для всех знаков зодиака
Овен — «Ключ»
Решение, открытие, прорыв на новый уровень. Сегодня легко найти верный выход или начать важное дело.
Телец — «Букет»
Приятные сюрпризы, трудности рассветятся теплым знаком внимания. Хороший день для жестов благодарности или подарков.
Близнецы — «Корабль»
Движение, переезд или смена направления. День идеален для командировок, обновления планов или дальних звонков.
Рак — «Письмо»
Сообщение, известие, приглашение — информация сыграет ключевую роль. Следите за новостями.
Лев — «Мост»
Партнерство, компромисс и решения через взаимодействие. Этот день обещает найти точку прикосновения даже по сложным вопросам.
Дева — «Облака»
Неопределенность или сомнение в планах. Лучше дать ситуации время, чтобы она прояснилась.
Весы — «Лилии»
Внутреннее спокойствие, зрелость в решениях, достоинство и баланс. День для глубоких размышлений.
Скорпион — «Коса»
Резкая смена, очистка пространства. Старое отходит — освобождается место для нового.
Стрелец — «Солнце»
Мощный потенциал, ясность, признание. День для публичности, лидерства, нового старта.
Козерог — «Медведь»
Стабильность, поддержка влиятельных людей, финансовая опора. Действительно крепкая база.
Водолей — «Сад»
Социальный круг, события, сети. Новые контакты и знакомства могут привести к важным результатам.
Рыбы — «Сердце»
Эмоциональная гармония, взаимность, любовь. День для нежности, душевных связей и внутреннего тепла.
4 августа 2025 — день, призывающий открыть новую дверь, наладить равновесие и восстановить социальные связи. Идеальный момент для тех, кто стремится к движению или внутренней тишине.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы писали о том, что война в Украине завершится не на поле боя: известная тарологиня удивила прогнозу.