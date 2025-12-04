Оракул Ленорман на 4 декабря 2025 года для всех знаков зодиака: Девам — гармония, Львам — новые возможности

Оракул Ленорман / © Pixabay

Карты Оракула Ленорман показывают главные тенденции дня – его настроение, потенциал и ключевые события. Символы этого расписания подсказывают: сейчас следует доверять своим чувствам, быть внимательными к деталям и не торопиться. 4 декабря — это день, когда даже маленький шаг может принести большой результат.

Прогноз для всех знаков зодиака

Овен — Ключ

День открытий и решений. Вы найдете выход из ситуации, которая раньше казалась сложной.

Телец — Клевер

Удача рядом. Неожиданное стечение обстоятельств поможет добиться желаемого.

Близнецы — Корабль

Движение и развитие. Возможны изменения в планах или новые направления, которые принесут пользу.

Рак — Дерево

Стабильность и забота о себе. Прислушайтесь к нуждам тела и отдохните.

Лев — Аист

Новые возможности и обновления. Смело делайте шаг вперед – изменения будут положительными.

Дева — Букет

Гармония, благодарность и хорошие встречи. День наполнен теплом и поддержкой.

Весы — Сердце

Эмоциональная уравновешенность. Красивый день для откровенных разговоров и примирения.

Скорпион — Солнце

Уверенность, результат и удовольствие от своей работы. Успех рядом.

Стрелец — Дом

Уют и стабильность. День хорошо подходит для разрешения семейных дел.

Козерог — Башня

Сосредоточенность и ответственность. Следует навести порядок в документах или финансах.

Водолей — Звезды

Вдохновение, ясное видение и новые планы. Прекрасный момент для творческих идей.

Рыбы — Всадник

Новости или встреча дадут толчок к действиям. День активен и динамичен.

4 декабря Девы ощутят гармонию и доброжелательность мира, а Львы — новые возможности для перемен. Для других знаков это день вдохновения, стабильности и приятных событий, которые помогут двигаться вперед.

