- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 20
- Время на прочтение
- 2 мин
Оракул Ленорман на 4 декабря 2025 года для всех знаков зодиака: Девам — гармония, Львам — новые возможности
4 декабря 2025 года — день, когда интуиция сочетается с практичностью. Эта дата будет способствовать спокойным, взвешенным решениям и новым перспективам для тех, кто не боится действовать.
Карты Оракула Ленорман показывают главные тенденции дня – его настроение, потенциал и ключевые события. Символы этого расписания подсказывают: сейчас следует доверять своим чувствам, быть внимательными к деталям и не торопиться. 4 декабря — это день, когда даже маленький шаг может принести большой результат.
Прогноз для всех знаков зодиака
Овен — Ключ
День открытий и решений. Вы найдете выход из ситуации, которая раньше казалась сложной.
Телец — Клевер
Удача рядом. Неожиданное стечение обстоятельств поможет добиться желаемого.
Близнецы — Корабль
Движение и развитие. Возможны изменения в планах или новые направления, которые принесут пользу.
Рак — Дерево
Стабильность и забота о себе. Прислушайтесь к нуждам тела и отдохните.
Лев — Аист
Новые возможности и обновления. Смело делайте шаг вперед – изменения будут положительными.
Дева — Букет
Гармония, благодарность и хорошие встречи. День наполнен теплом и поддержкой.
Весы — Сердце
Эмоциональная уравновешенность. Красивый день для откровенных разговоров и примирения.
Скорпион — Солнце
Уверенность, результат и удовольствие от своей работы. Успех рядом.
Стрелец — Дом
Уют и стабильность. День хорошо подходит для разрешения семейных дел.
Козерог — Башня
Сосредоточенность и ответственность. Следует навести порядок в документах или финансах.
Водолей — Звезды
Вдохновение, ясное видение и новые планы. Прекрасный момент для творческих идей.
Рыбы — Всадник
Новости или встреча дадут толчок к действиям. День активен и динамичен.
4 декабря Девы ощутят гармонию и доброжелательность мира, а Львы — новые возможности для перемен. Для других знаков это день вдохновения, стабильности и приятных событий, которые помогут двигаться вперед.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Последний месяц года обещает быть самым зрелищным для любителей астрономии . Декабрь подарит нам яркий парад планет, прощание с межзвездной кометой, мистический супермесяц и один из самых мощных метеорных дождей, который в этот раз не омрачит лунное сияние.