Астрология

Астрология
20
2 мин

Оракул Ленорман на 4 декабря 2025 года для всех знаков зодиака: Девам — гармония, Львам — новые возможности

4 декабря 2025 года — день, когда интуиция сочетается с практичностью. Эта дата будет способствовать спокойным, взвешенным решениям и новым перспективам для тех, кто не боится действовать.

Оракул Ленорман

Оракул Ленорман / © Pixabay

Карты Оракула Ленорман показывают главные тенденции дня – его настроение, потенциал и ключевые события. Символы этого расписания подсказывают: сейчас следует доверять своим чувствам, быть внимательными к деталям и не торопиться. 4 декабря — это день, когда даже маленький шаг может принести большой результат.

Прогноз для всех знаков зодиака

  • Овен — Ключ
    День открытий и решений. Вы найдете выход из ситуации, которая раньше казалась сложной.

  • Телец — Клевер
    Удача рядом. Неожиданное стечение обстоятельств поможет добиться желаемого.

  • Близнецы — Корабль
    Движение и развитие. Возможны изменения в планах или новые направления, которые принесут пользу.

  • Рак — Дерево
    Стабильность и забота о себе. Прислушайтесь к нуждам тела и отдохните.

  • Лев — Аист
    Новые возможности и обновления. Смело делайте шаг вперед – изменения будут положительными.

  • Дева — Букет
    Гармония, благодарность и хорошие встречи. День наполнен теплом и поддержкой.

  • Весы — Сердце
    Эмоциональная уравновешенность. Красивый день для откровенных разговоров и примирения.

  • Скорпион — Солнце
    Уверенность, результат и удовольствие от своей работы. Успех рядом.

  • Стрелец — Дом
    Уют и стабильность. День хорошо подходит для разрешения семейных дел.

  • Козерог — Башня
    Сосредоточенность и ответственность. Следует навести порядок в документах или финансах.

  • Водолей — Звезды
    Вдохновение, ясное видение и новые планы. Прекрасный момент для творческих идей.

  • Рыбы — Всадник
    Новости или встреча дадут толчок к действиям. День активен и динамичен.

4 декабря Девы ощутят гармонию и доброжелательность мира, а Львы — новые возможности для перемен. Для других знаков это день вдохновения, стабильности и приятных событий, которые помогут двигаться вперед.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Последний месяц года обещает быть самым зрелищным для любителей астрономии . Декабрь подарит нам яркий парад планет, прощание с межзвездной кометой, мистический супермесяц и один из самых мощных метеорных дождей, который в этот раз не омрачит лунное сияние.

