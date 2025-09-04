Оракул Ленорман на 4 сентября 2025 года для всех знаков зодиака: Козорогам – стабильность, Близнецам – приятные новости

Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман — это колода из 36 карт, отражающих жизненные обстоятельства простыми и понятными символами. Они помогают понять, где ожидать новостей, перемен или стабильности. Прогноз на 4 сентября 2025 покажет, какие темы дня будут ключевыми для каждого знака зодиака.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

Овен — Собака

День верности и поддержки. Друзья или коллеги помогут по важному делу.

Телец — Перекресток

Перед вами откроется несколько вариантов. Выбирайте то, что соответствует вашим ценностям.

Близнецы — Письмо

Важное сообщение или документ принесут хорошие новости.

Рак — Облака

Возможна неопределенность. Избегайте спешных решений, дождитесь ясности.

Лев — Ключ

Решение найдется. Это день для того, чтобы открывать новую дверь.

Дева — Букет

Приятный сюрприз или благодарность. День, дающий радость.

Весы — Звезды

Вдохновение и ясность в целях. Хорошее время для планирования будущего.

Скорпион — Дом

Внимание на семью и быт. Важно укрепить свои позиции.

Стрелец — Солнце

Успех и уверенность. День принесет красочные результаты.

Козерог — Якорь

Стабильность и внутренняя сила. Сегодня вы можете закрепить достижение.

Водолей — Книга

Новая информация или знания выйдут на первый план. Время обучения.

Рыбы — Сердце

Гармония в отношениях. День благоприятен для искренних эмоций.

4 сентября 2025 г. принесет как стабильность и уверенность для одних, так и неожиданные приятные новости для других. Кто-то получит вдохновение и новые знания, другие — почувствуют поддержку близких или гармонию в отношениях.

