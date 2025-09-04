ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
240
Время на прочтение
2 мин

Оракул Ленорман на 4 сентября 2025 года для всех знаков зодиака: Козорогам – стабильность, Близнецам – приятные новости

4 сентября — день, когда следует сосредоточиться на внутреннем равновесии и внимательно прислушиваться к информации. Карты Оракула Ленорман отмечают, для кого этот день станет временем стабильности, а кто получит приятные сюрпризы.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Оракул Ленорман

Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман — это колода из 36 карт, отражающих жизненные обстоятельства простыми и понятными символами. Они помогают понять, где ожидать новостей, перемен или стабильности. Прогноз на 4 сентября 2025 покажет, какие темы дня будут ключевыми для каждого знака зодиака.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

  • Овен — Собака
    День верности и поддержки. Друзья или коллеги помогут по важному делу.

  • Телец — Перекресток
    Перед вами откроется несколько вариантов. Выбирайте то, что соответствует вашим ценностям.

  • Близнецы — Письмо
    Важное сообщение или документ принесут хорошие новости.

  • Рак — Облака
    Возможна неопределенность. Избегайте спешных решений, дождитесь ясности.

  • Лев — Ключ
    Решение найдется. Это день для того, чтобы открывать новую дверь.

  • Дева — Букет
    Приятный сюрприз или благодарность. День, дающий радость.

  • Весы — Звезды
    Вдохновение и ясность в целях. Хорошее время для планирования будущего.

  • Скорпион — Дом
    Внимание на семью и быт. Важно укрепить свои позиции.

  • Стрелец — Солнце
    Успех и уверенность. День принесет красочные результаты.

  • Козерог — Якорь
    Стабильность и внутренняя сила. Сегодня вы можете закрепить достижение.

  • Водолей — Книга
    Новая информация или знания выйдут на первый план. Время обучения.

  • Рыбы — Сердце
    Гармония в отношениях. День благоприятен для искренних эмоций.

4 сентября 2025 г. принесет как стабильность и уверенность для одних, так и неожиданные приятные новости для других. Кто-то получит вдохновение и новые знания, другие — почувствуют поддержку близких или гармонию в отношениях.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

