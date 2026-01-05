Оракул Ленорман на 5–11 января 2026 года для всех знаков зодиака: рабочий ритм и первые решения года

Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман помогает увидеть основные тенденции недели и понять, как лучше распределить силы. Начало января способствует планированию, возобновлению рабочих процессов и принятию первых важных решений без спешки.

Недельный прогноз для всех знаков зодиака

Овен — Всадник

Неделя начнется с новостей или событий, которые заставят действовать быстрее. Важно правильно расставить приоритеты.

Телец — Дерево

Период стабильности и постепенного обновления. Следует беречь энергию и не брать на себя лишнего.

Близнецы — Птицы

Активное общение и обсуждение. Возможны волнения, но они будут кратковременными.

Рак — Дом

Фокус на семье, бытовых вопросах и внутреннем комфорте. Хорошее время для наведения порядка.

Лев — Солнце

Производительная и положительная неделя. Вы почувствуете уверенность в своих действиях и поддержку со стороны окружающих.

Дева — Книга

Информация или тема, еще не до конца понятная. Следует собирать данные и не спешить с окончательными решениями.

Весы — Перекресток

Неделя выбора. Перед вами встанет вопрос направления, требующего взвешенного подхода.

Скорпион — Коса

Решительное завершение или резкое изменение планов. Возможно, придется быстро отказаться от лишнего.

Стрелец — Корабль

Планы на будущее, новые идеи и стратегическое мышление. Неделя благоприятна для долгосрочных замыслов.

Козерог — Якорь

Стабильность и уверенная позиция. Вы постепенно входите в рабочий ритм и закрепляете результаты.

Водолей — Аист

Обновления и изменения. Даже небольшие коррекции принесут положительные сдвиги.

Рыбы — Луна

Повышенная чувствительность и потребность в эмоциональном комфорте. Важно соблюдать мягкий режим.

5-11 января 2026 станет периодом адаптации к новому ритму. Львы и Козороги ощутят стабильность и уверенность, Весы будут стоять перед выбором, а Близнецы будут активно взаимодействовать с окружающими. В общей сложности неделя подходит для планирования, возобновления процессов и первых обдуманных шагов года.

Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят окончание войны в Украине.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.