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Оракул Ленорман на 5 августа 2025: Водолеям – новые грани, Овнам – решение
5 августа карты Ленормана подскажут, как балансировать между энергией движения и эмоциональной ясностью. День подходит для внутренних открытий и внешних решений.
Оракул Ленорман – это колода из 36 символических карт , каждая из которых дает важную подсказку. Прогноз на 5 августа 2025 поможет каждому знаку зодиака понять, в каком направлении следует двигаться: это может быть момент важного выбора, внутреннего обновления или активной коммуникации.
Об этом рассказала эзотерикиня Елена Кузьмич .
Прогноз для всех знаков зодиака
Овен — "Перекресток"
Сегодня вам нужно сделать выбор или изменить курс. Но это не развилка, а шанс принять свой путь осознанно.
Телец — "Якорь"
Стабильность по делам или чувствам. Можно закрепить достигнутое и построить прочный фундамент.
Близнецы — "Букет"
Неожиданное удовольствие или подарок: внимание, комплимент или теплое признание могут стать поворотным моментом.
Рак — "Ключ"
Решение, открытие или доступ к чему-либо ранее недоступному. Личный прорыв по делам или планам.
Лев — "Мост"
Сегодня важные связи и компромиссы. Можно наладить взаимоотношения или разрешить конфликт из-за диалога.
Дева — "Облака"
Сомнения и неопределенность могут остановить работу. Не приступайте к важному, пока ситуация не прояснится.
Весы — "Лилии"
День благоприятен для душевного спокойствия и внутреннего баланса. Идеальное время для рефлексии и гармонических бесед.
Скорпион — "Коса"
Резкий поворот или завершение. Старый сценарий требует обновления – это момент очистки и освобождения.
Стрелец — "Корабль"
Путешествие, изменение направления или запуск чего-то нового. День хороших стартов и масштабных планов.
Козерог — "Солнце"
Ясность, свет, успех. Удачный день для инициативы, признания и личного роста.
Водолей — "Звонок"
Сигналы изменений, вызовы или приглашения. Общение дает мощный импульс к действию и обратной связи.
Рыбы — "Письмо"
Информация, документы, корреспонденция. Новость, письмо или сообщение могут стать двигателем изменений.
5 августа 2025 года – день четких решений, новых начал и внутренней ясности. Каждый знак получает свою карту-партнера: кто-то делает шаг навстречу изменениям, кому доступна гармония или неожиданная радость. Важно сохранять баланс и не терять фокус на настоящем.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы писали о том, что война в Украине завершится не на поле боя: известная таролог удивила прогнозом.