Оракул Ленорман на 5 августа 2025: Водолеям – новые грани, Овнам – решение

Оракул Ленорман / © ТСН

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Оракул Ленорман – это колода из 36 символических карт , каждая из которых дает важную подсказку. Прогноз на 5 августа 2025 поможет каждому знаку зодиака понять, в каком направлении следует двигаться: это может быть момент важного выбора, внутреннего обновления или активной коммуникации.

Об этом рассказала эзотерикиня Елена Кузьмич .

Прогноз для всех знаков зодиака

Овен — "Перекресток"

Сегодня вам нужно сделать выбор или изменить курс. Но это не развилка, а шанс принять свой путь осознанно.

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Телец — "Якорь"

Стабильность по делам или чувствам. Можно закрепить достигнутое и построить прочный фундамент.

Близнецы — "Букет"

Неожиданное удовольствие или подарок: внимание, комплимент или теплое признание могут стать поворотным моментом.

Рак — "Ключ"

Решение, открытие или доступ к чему-либо ранее недоступному. Личный прорыв по делам или планам.

Лев — "Мост"

Сегодня важные связи и компромиссы. Можно наладить взаимоотношения или разрешить конфликт из-за диалога.

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Дева — "Облака"

Сомнения и неопределенность могут остановить работу. Не приступайте к важному, пока ситуация не прояснится.

Весы — "Лилии"

День благоприятен для душевного спокойствия и внутреннего баланса. Идеальное время для рефлексии и гармонических бесед.

Скорпион — "Коса"

Резкий поворот или завершение. Старый сценарий требует обновления – это момент очистки и освобождения.

Стрелец — "Корабль"

Путешествие, изменение направления или запуск чего-то нового. День хороших стартов и масштабных планов.

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Козерог — "Солнце"

Ясность, свет, успех. Удачный день для инициативы, признания и личного роста.

Водолей — "Звонок"

Сигналы изменений, вызовы или приглашения. Общение дает мощный импульс к действию и обратной связи.

Рыбы — "Письмо"

Информация, документы, корреспонденция. Новость, письмо или сообщение могут стать двигателем изменений.

5 августа 2025 года – день четких решений, новых начал и внутренней ясности. Каждый знак получает свою карту-партнера: кто-то делает шаг навстречу изменениям, кому доступна гармония или неожиданная радость. Важно сохранять баланс и не терять фокус на настоящем.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, что война в Украине завершится не на поле боя: известная таролог удивила прогнозом.