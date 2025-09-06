Оракул Ленорман на 6 сентября 2025 года для всех знаков зодиака: Львам — перемены, Козорогам — уверенность

Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман состоит из 36 карт, символизирующих жизненные ситуации — от любви и работы до внутренних ресурсов и выборов. В отличие от Таро, Ленорман дает практические советы, близкие к повседневной жизни. Прогноз на 6 сентября 2025 поможет сориентироваться, где стоит действовать, а где — сохранять равновесие.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

Овен — Букет

Ожидайте приятный сюрприз или благодарность. День наполнится положительными эмоциями.

Телец — Дом

Семейные дела и комфорт будут в центре внимания. Стабильность станет вашим ресурсом.

Близнецы — Звезды

Вдохновение и ясность в целях. День благоприятен для планирования.

Рак — Письмо

Вы получите важную информацию или новость. Следите за деталями.

Лев — Аист

Изменения принесут новый этап. Время обновления и движения вперед.

Дева — Сердце

Гармония и взаимность в отношениях. Добрый день для откровенных разговоров.

Весы — Солнце

Успех и уверенность в своих действиях. Благоприятный момент для публичных выступлений.

Скорпион — Перекресток

Нужно сделать выбор. Не торопитесь, прислушивайтесь к собственным ощущениям.

Стрелец — Книга

Новые знания или скрытые факты выйдут на поверхность. Хороший день для обучения.

Козерог — Якорь

Уверенность и стойкость помогут закрепить результаты.

Водолей — Собака

День, когда важную роль играет дружба и поддержка близких.

Рыбы — Облака

Возможна временная неопределенность. Лучше отложить важные решения.

6 сентября 2025 г. станет днем обновлений и стабильности. Львы почувствуют изменения и новый этап, Козороги укрепят уверенность. Остальные знаки получат вдохновение, гармонию или важные подсказки.

