Оракул Ленорман на 7 августа 2025 года для всех знаков зодиака: Овнам – прорыв, Рыбам – нежность в отношениях

Оракул Ленорман / © ТСН

Реклама

Бревно Оракула Ленорман – это 36 символических карт, помогающих почувствовать текущий ритм жизни. В прогнозе на 7 августа 2025 года – баланс между интуицией и активностью, закрытием и новым стартом.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

Овен - Солнце

День ясности и энергии. Успех рядом, если не бояться заявить о себе и взять на себя ответственность.

Телец - Письмо

Новости или сообщения изменят ситуацию. Важная коммуникация или новый контракт следует быть внимательным к деталям.

Близнецы - Ключ

Открытие путей и решений. Интуиция ведет к нужному выбору – доверьтесь внутреннему голосу.

Рак - Мост

Связи и партнерство будут работать в вашу пользу. День для компромиссов и налаживания взаимоотношений.

Лев - Мост

Символ прогресса через сотрудничество.)

Дева — Облака

Возможна неопределенность. Лучше удержаться от решений, пока не появится четкость.

Весы - Лилии

Покой, внутренняя гармония и выдержка – день для мудрых решений и душевного баланса.

Скорпион – Коса.

Стремительное изменение или завершение. Очистите пространство для нового – сегодня именно тот момент.

Стрелец.

Приятные события, внимание и подарки – день для позитива, добрых жестов и благодарности.

Козерог — Башня

Стратегичность и структура. Работайте над укреплением своего статуса и заботьтесь о формальных аспектах.

Водолей - Сад

Социальное взаимодействие и публичность принесут пользу. Открытый диалог – ключ к новым возможностям.

Рыбы - Сердце

День об эмоциональной теплоте, поддержке и гармонии в отношениях с близкими.

7 августа 2025 года – это день, когда можно объединить внутреннюю мудрость с открытыми действиями. Интуиция ведет, но внешний контакт откроет дверь. Успех приходит к тем, кто умеет балансировать.

Реклама

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, что война в Украине завершится не на поле боя: известная тарологиня удивила прогнозу .