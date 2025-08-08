Оракул Ленорман на 8 августа 2025 года для всех знаков зодиака: Овнам – мастерство, Рыбам – теплые ощущения

Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман — это колода символических карт, помогающих заглянуть в глубинные процессы нашей жизни. Она подсказывает, как действовать в определенный день, на что обратить внимание и чего избегать. 8 августа энергия карт подталкивает нас к движению вперед, укреплению отношений и умению находить баланс между личными потребностями и взаимодействием с другими.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

Овен — "Корабль"

Путешествия, перемены, новые горизонты. День подходит для начала новых дел или планирования поездок.

Телец — "Гора"

Помехи, испытания, терпение. Двигайтесь шаг за шагом – главное не останавливаться.

Близнецы — "Ключ"

Решения, открытия, возможности. Вы найдете ответы на важные вопросы.

Рак — "Сердце"

Любовь, гармония, хорошие отношения. Уделите время близким людям.

Лев — "Букет"

Радость, подарки, комплименты. День наполнится приятными сюрпризами.

Дева — "Солнце"

Успех, ясность, оптимизм. Смело действуйте и используйте шанс проявить себя.

Весы — "Письмо"

Новости, сообщения, документы. Следите за важной информацией.

Скорпион — "Медведь"

Сила, поддержка, авторитет. Сегодня следует отстаивать свои интересы.

Стрелец — "Звезда"

Вдохновение, мечты, направление. Пора действовать в соответствии со своими идеалами.

Козерог — "Дом"

Стабильность, семья, комфорт. Сконцентрируйтесь на домашних делах.

Водолей — "Дерево"

Здоровье, развитие, стабильность. Уделите внимание своему внутреннему ресурсу.

Рыбы — "Кольцо"

Партнерство, соглашение, взаимность. Прекрасный момент для укрепления связей.

8 августа 2025 года энергия дня подталкивает к движению вперед, укреплению отношений и достижению внутренней гармонии. Это время, когда следует сочетать активность с терпением, прислушиваться к интуиции и поддерживать хорошие отношения. Баланс между действиями и заботой об окружающих поможет получить наилучшие результаты.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

