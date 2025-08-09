Оракул Ленорман на 9 августа 2025 года для всех знаков зодиака: Овнам – харизма и лидерство, Рыбам – ключ к решениям

Оракул Ленорман / © ТСН

Бревно Ленорман — это механизм для понимания энергий дня. Только 36 карт , но они могут открыть путь к решению, спокойствию или новым возможностям. 9 августа — день, когда карты подчеркивают важность баланса между внутренним и внешним.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

Овен — "Солнце"

День удачи, ясности и высокой энергии. Идеальный момент для заявлений о себе, публичных выступлениях и начале новых дел.

Телец — "Письмо"

Новости или документы играют ключевую роль. Будьте внимательны к деталям в сообщениях и предложениях.

Близнецы — "Ключ"

Открывается возможность решить давнюю проблему или найти правильное направление для движения вперед.

Рак — "Букет"

Приятные встречи, сюрпризы и тёплые слова. День, когда следует проявить благодарность и щедрость.

Лев — "Башня"

Сосредоточьтесь на стратегических целях. Пора укрепить свой статус и работать над долгосрочными проектами.

Дева — "Аист"

Изменения к лучшему. Возможны переезды, перестановки или начало нового этапа в отношениях или работе.

Весы — "Лилии"

Внутренняя гармония и покой станут основой для правильного решения. Благоприятный день для семейных моментов.

Скорпион — "Коса"

Пора действовать решительно. Возможно, нужно отсеять лишний и закрыть определенные вопросы.

Стрелец — "Корабль"

Путешествия, новые горизонты и развитие. Смело двигайтесь в направлении новых возможностей.

Козерог — "Медведь"

Сила, влияние и поддержка авторитетных лиц помогут продвинуть ваши интересы.

Водолей — "Сад"

Социальная активность и знакомства принесут увлекательные перспективы. Прекрасный день для мероприятий и встреч.

Рыбы — "Сердце"

Любовь, тепло и гармония в отношениях. Уделите время близким и создавайте атмосферу взаимности.

9 августа 2025 года — день активности и эмоциональной гармонии. Кто получит новости, другие — шанс проявить себя или начать новый этап. Главное – действовать уверенно и открыть сердце для положительных изменений.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

