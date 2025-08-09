- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 519
- Время на прочтение
- 2 мин
Оракул Ленорман на 9 августа 2025 года для всех знаков зодиака: Овнам – харизма и лидерство, Рыбам – ключ к решениям
9 августа – день, когда внутренняя сила, новые открытия и взаимопонимания ведут вперед. Прислушайтесь к сигналам Вселенной и используйте мгновение для обновления.
Бревно Ленорман — это механизм для понимания энергий дня. Только 36 карт , но они могут открыть путь к решению, спокойствию или новым возможностям. 9 августа — день, когда карты подчеркивают важность баланса между внутренним и внешним.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Прогноз для всех знаков зодиака
Овен — "Солнце"
День удачи, ясности и высокой энергии. Идеальный момент для заявлений о себе, публичных выступлениях и начале новых дел.
Телец — "Письмо"
Новости или документы играют ключевую роль. Будьте внимательны к деталям в сообщениях и предложениях.
Близнецы — "Ключ"
Открывается возможность решить давнюю проблему или найти правильное направление для движения вперед.
Рак — "Букет"
Приятные встречи, сюрпризы и тёплые слова. День, когда следует проявить благодарность и щедрость.
Лев — "Башня"
Сосредоточьтесь на стратегических целях. Пора укрепить свой статус и работать над долгосрочными проектами.
Дева — "Аист"
Изменения к лучшему. Возможны переезды, перестановки или начало нового этапа в отношениях или работе.
Весы — "Лилии"
Внутренняя гармония и покой станут основой для правильного решения. Благоприятный день для семейных моментов.
Скорпион — "Коса"
Пора действовать решительно. Возможно, нужно отсеять лишний и закрыть определенные вопросы.
Стрелец — "Корабль"
Путешествия, новые горизонты и развитие. Смело двигайтесь в направлении новых возможностей.
Козерог — "Медведь"
Сила, влияние и поддержка авторитетных лиц помогут продвинуть ваши интересы.
Водолей — "Сад"
Социальная активность и знакомства принесут увлекательные перспективы. Прекрасный день для мероприятий и встреч.
Рыбы — "Сердце"
Любовь, тепло и гармония в отношениях. Уделите время близким и создавайте атмосферу взаимности.
9 августа 2025 года — день активности и эмоциональной гармонии. Кто получит новости, другие — шанс проявить себя или начать новый этап. Главное – действовать уверенно и открыть сердце для положительных изменений.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы писали о том, что война в Украине завершится не на поле боя: известная таролог удивила прогнозом.