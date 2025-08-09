ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
519
Время на прочтение
2 мин

Оракул Ленорман на 9 августа 2025 года для всех знаков зодиака: Овнам – харизма и лидерство, Рыбам – ключ к решениям

9 августа – день, когда внутренняя сила, новые открытия и взаимопонимания ведут вперед. Прислушайтесь к сигналам Вселенной и используйте мгновение для обновления.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Оракул Ленорман

Оракул Ленорман / © ТСН

Бревно Ленорман — это механизм для понимания энергий дня. Только 36 карт , но они могут открыть путь к решению, спокойствию или новым возможностям. 9 августа — день, когда карты подчеркивают важность баланса между внутренним и внешним.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

  • Овен "Солнце"
    День удачи, ясности и высокой энергии. Идеальный момент для заявлений о себе, публичных выступлениях и начале новых дел.

  • Телец "Письмо"
    Новости или документы играют ключевую роль. Будьте внимательны к деталям в сообщениях и предложениях.

  • Близнецы "Ключ"
    Открывается возможность решить давнюю проблему или найти правильное направление для движения вперед.

  • Рак "Букет"
    Приятные встречи, сюрпризы и тёплые слова. День, когда следует проявить благодарность и щедрость.

  • Лев "Башня"
    Сосредоточьтесь на стратегических целях. Пора укрепить свой статус и работать над долгосрочными проектами.

  • Дева "Аист"
    Изменения к лучшему. Возможны переезды, перестановки или начало нового этапа в отношениях или работе.

  • Весы "Лилии"
    Внутренняя гармония и покой станут основой для правильного решения. Благоприятный день для семейных моментов.

  • Скорпион "Коса"
    Пора действовать решительно. Возможно, нужно отсеять лишний и закрыть определенные вопросы.

  • Стрелец "Корабль"
    Путешествия, новые горизонты и развитие. Смело двигайтесь в направлении новых возможностей.

  • Козерог "Медведь"
    Сила, влияние и поддержка авторитетных лиц помогут продвинуть ваши интересы.

  • Водолей "Сад"
    Социальная активность и знакомства принесут увлекательные перспективы. Прекрасный день для мероприятий и встреч.

  • Рыбы "Сердце"
    Любовь, тепло и гармония в отношениях. Уделите время близким и создавайте атмосферу взаимности.

9 августа 2025 года — день активности и эмоциональной гармонии. Кто получит новости, другие — шанс проявить себя или начать новый этап. Главное – действовать уверенно и открыть сердце для положительных изменений.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, что война в Украине завершится не на поле боя: известная таролог удивила прогнозом.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie