Оракул Ленорман помогает увидеть ключевые тенденции дня и подсказывает, где следует действовать самостоятельно, а где принять помощь. 9 января карты рекомендуют сосредоточиться на конкретных задачках и не распылять энергию.

Прогноз для всех знаков зодиака

Овен — Коса

Нужно быстро завершить один из вопросов. День благоприятен для решительных действий.

Телец — Дерево

Медленный, но надежный прогресс. Следует заботиться о самочувствии и ритме.

Близнецы — Птицы

Активные разговоры и обсуждения. Возможно волнение по пустякам.

Рак — Дом

Фокус на семье и быту. Знакомая атмосфера придаст уверенность.

Лев — Собака

Поддержка и верность. Кто-нибудь из близких станет надежной опорой.

Дева — Метла

Наведение порядка, дисциплина, работа с мельчайшими, но важными деталями.

Весы — Сад

Встречи, общение и обмен мнениями. День благоприятен для договоренностей.

Скорпион — Лиса

Бдительность и внимательность. Следует проверять информацию и мотивы других.

Стрелец — Корабль

Мысли о будущем и планах на новый этап. Хороший день для стратегических идей.

Козерог — Якорь

Стабильность и выдержка. Вы держите курс даже без быстрых результатов.

Водолей — Ключ

Удачное решение или полезная идея. Появится способ продвинуться дальше.

Рыбы — Луна

Чувствительность и потребность в спокойном темпе. Следует беречь эмоциональный ресурс.

9 января Девы смогут навести порядок по делам и деталям, а Львы ощутят поддержку со стороны близких. В общем, день подходит для практической работы, договоренностей и взвешенных шагов без спешки.

