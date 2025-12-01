- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 115
- Время на прочтение
- 3 мин
Оракул Ленорман на декабрь 2025: что ждет каждый знак в первом зимнем месяце
Оракул Ленорман раскрывает энергетику декабря 2025 г. и показывает, какие возможности, события и подсказки получит каждый знак зодиака.
Декабрь 2025 открывает зимний период интенсивных внутренних процессов, завершение старых циклов и подготовки к новому. Это месяц подведения итогов, глубокой мудрости и важных символических решений. Оракул Ленорман помогает увидеть главные темы и направления, определяющие декабрь для каждого знака зодиака. Для кого это возможность укрепить отношения, для кого карьерный прорыв, а для кого очистка пространства и внутренней энергии.
Узнайте, какая карта станет вашим ориентиром на весь месяц.
Оракул Ленорман на декабрь 2025 года
Овен — Карта «Всадник»
Декабрь будет динамичным, быстрым и наполненным новостями. Возможны важные сообщения, новые знакомства, предложения или проекты. Все, что приходит внезапно, следует рассматривать серьезно – это старт движения вперед.
Телец — Карта «Солнце»
Мощная, яркая луна успеха. Солнце приносит победы, ясность, удачу и укрепление уверенности. Вы можете завершить проекты, найти новые возможности и заслуженное признание.
Близнецы — Карта «Книга»
Месяц знаний, учебы, секретов и новой информации. Возможно подписание документов, начало обучения, доступ к скрытым данным. Это тоже время осмысления и интеллектуальной работы.
Рак — Карта "Букет"
Декабрь дарит приятные события, внимание, подарки и благодарность. Отношения становятся более теплыми, социальное взаимодействие доставляет радость. Гармоничная и легкая луна.
Лев — Карта «Корабль»
Движение, путешествия, новые перспективы. Возможна планировка поездок, изменение жизненного курса или развитие новых направлений в работе. Декабрь открывает дверь к переменам.
Дева — Карта «Сова»
Мудрость, аналитика, внимательность. Луна глубинных размышлений и подготовки к важным решениям. В декабре вы будете видеть суть вещей лучше, чем всегда. Хорошо заниматься навыками, требующими сосредоточения.
Весы — Карта «Якорь»
Стабильность, закрепление позиций, финансовая опора. Это месяц, когда вы можете укрепить свое положение, укоренить планы и подготовить фундамент к следующему этапу. Успех в выдержке.
Скорпион — Карта "Луна"
Эмоциональная глубина, интуиция, творчество. Декабрь усилит ваши внутренние процессы, принесет вдохновение и возможность получить признание или завершить креативный проект.
Стрелец — Карта «Ключ»
Декабрь открывает дверь, которая долго была закрыта. Вы найдете решение, получите возможность или решите беспокоившую давно проблему. Луна прорыва и ясности.
Козерог — Карта «Собаки»
Поддержка, лояльность, партнерство. В декабре многие решения придут через близких людей, друзей или надежных партнеров. Следует уделять время отношениям и взаимодействию.
Водолей — Карта «Аист»
Луна обновления, перемен и движения вперед. Аист приносит изменения в доме, работе или внутреннем состоянии. Надвигается трансформация, ведущая к лучшему.
Рыбы — Карта «Серп»
Декабрь будет месяцем очищения. Необходимо завершить определенные процессы, отказаться от лишнего и отрезать то, что отнимает ресурс. Это карта решительности и освобождения пространства для нового.
Декабрь 2025 года по Оракулу Ленорман является месяцем, объединяющим активность, ясность, глубину и новые возможности. Для одних он станет началом движения, для других – месяцем завершения и очищения, для других – шансом укрепить свои позиции. Этот месяц – важная точка перехода перед новым годом.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Последний месяц года обещает быть самым зрелищным для любителей астрономии . Декабрь подарит нам яркий парад планет, прощание с межзвездной кометой, мистический Супермесяц и один из самых мощных метеорных дождей, который в этот раз не омрачит лунное сияние.