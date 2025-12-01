Оракул Ленорман на декабрь 2025: что ждет каждый знак в первом зимнем месяце

Оракул Ленорман / © ТСН

Декабрь 2025 открывает зимний период интенсивных внутренних процессов, завершение старых циклов и подготовки к новому. Это месяц подведения итогов, глубокой мудрости и важных символических решений. Оракул Ленорман помогает увидеть главные темы и направления, определяющие декабрь для каждого знака зодиака. Для кого это возможность укрепить отношения, для кого карьерный прорыв, а для кого очистка пространства и внутренней энергии.

Узнайте, какая карта станет вашим ориентиром на весь месяц.

Оракул Ленорман на декабрь 2025 года

Овен — Карта «Всадник»

Декабрь будет динамичным, быстрым и наполненным новостями. Возможны важные сообщения, новые знакомства, предложения или проекты. Все, что приходит внезапно, следует рассматривать серьезно – это старт движения вперед.

Телец — Карта «Солнце»

Мощная, яркая луна успеха. Солнце приносит победы, ясность, удачу и укрепление уверенности. Вы можете завершить проекты, найти новые возможности и заслуженное признание.

Близнецы — Карта «Книга»

Месяц знаний, учебы, секретов и новой информации. Возможно подписание документов, начало обучения, доступ к скрытым данным. Это тоже время осмысления и интеллектуальной работы.

Рак — Карта "Букет"

Декабрь дарит приятные события, внимание, подарки и благодарность. Отношения становятся более теплыми, социальное взаимодействие доставляет радость. Гармоничная и легкая луна.

Лев — Карта «Корабль»

Движение, путешествия, новые перспективы. Возможна планировка поездок, изменение жизненного курса или развитие новых направлений в работе. Декабрь открывает дверь к переменам.

Дева — Карта «Сова»

Мудрость, аналитика, внимательность. Луна глубинных размышлений и подготовки к важным решениям. В декабре вы будете видеть суть вещей лучше, чем всегда. Хорошо заниматься навыками, требующими сосредоточения.

Весы — Карта «Якорь»

Стабильность, закрепление позиций, финансовая опора. Это месяц, когда вы можете укрепить свое положение, укоренить планы и подготовить фундамент к следующему этапу. Успех в выдержке.

Скорпион — Карта "Луна"

Эмоциональная глубина, интуиция, творчество. Декабрь усилит ваши внутренние процессы, принесет вдохновение и возможность получить признание или завершить креативный проект.

Стрелец — Карта «Ключ»

Декабрь открывает дверь, которая долго была закрыта. Вы найдете решение, получите возможность или решите беспокоившую давно проблему. Луна прорыва и ясности.

Козерог — Карта «Собаки»

Поддержка, лояльность, партнерство. В декабре многие решения придут через близких людей, друзей или надежных партнеров. Следует уделять время отношениям и взаимодействию.

Водолей — Карта «Аист»

Луна обновления, перемен и движения вперед. Аист приносит изменения в доме, работе или внутреннем состоянии. Надвигается трансформация, ведущая к лучшему.

Рыбы — Карта «Серп»

Декабрь будет месяцем очищения. Необходимо завершить определенные процессы, отказаться от лишнего и отрезать то, что отнимает ресурс. Это карта решительности и освобождения пространства для нового.

Декабрь 2025 года по Оракулу Ленорман является месяцем, объединяющим активность, ясность, глубину и новые возможности. Для одних он станет началом движения, для других – месяцем завершения и очищения, для других – шансом укрепить свои позиции. Этот месяц – важная точка перехода перед новым годом.

