Астрология
153
2 мин

Оракул Ленорман на ноябрь 2025 года для всех знаков зодиака: Ракам — новые горизонты, Стрельцам — стабильность

Ноябрь 2025 года станет месяцем постепенных изменений и внутреннего обновления. Для одних знаков он принесет прорыв и расширение возможностей, для других – стабильность, спокойствие и уверенность в своих силах.

Елена Кузьмич
Оракул Ленорман

Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман помогает увидеть общие тенденции луны. Его символы напоминают, что каждый период имеет свой ритм — время двигаться вперед и время укореняться. Ноябрь 2025 года объединит обе энергии: вызревающие изменения и спокойствие, позволяющее обрести внутреннее равновесие.

Прогноз для всех знаков зодиака

  • Овен — Солнце
    Месяц успеха, решительных шагов и признания. Ваша инициатива будет вознаграждена.

  • Телец — Якорь
    Период стабильности и уверенности. Следует закрепить достижения и не спешить.

  • Близнецы — Ключ
    Решение важного вопроса или открытие нового направления. Ваша настойчивость принесет результат.

  • Рак — Корабль
    Новые горизонты и движение вперед. Возможно путешествие, изменение среды или новые идеи.

  • Лев — Сердце
    Месяц гармонии, любви и тепла. Отношения станут источником вдохновения.

  • Дева — Дом
    Фокус на стабильность и порядок. Хорошо наводить порядок в быту и внутреннем мире.

  • Весы — Букет
    Благодарность, благодарность и приятные сюрпризы. Луна доставит радость и легкость.

  • Скорпион — Письмо
    Новости или предложение, которое изменит ход событий. Воспринимайте изменения открыто.

  • Стрелец — Дерево
    Месяц стабильности, укоренения и восстановления энергии. Всё развивается постепенно, но уверенно.

  • Козерог — Башня
    Период фокусировки на своих целях. Собранность и дисциплина помогут сохранить баланс.

  • Водолей — Клевер
    Маленькая, но своевременная удача. Ноябрь подарит вам несколько счастливых совпадений.

  • Рыбы — Звезды
    Месяц интуиции, мечты и вдохновение. Ваши замыслы обладают большим потенциалом.

Ноябрь 2025 будет способствовать постепенным изменениям и внутренней гармонии. Раки почувствуют желание двигаться вперед, открывая новые горизонты, а Стрельцы — стабильность и восстановление. Другие знаки проживут месяц в гармонии, благодарности и вдохновении.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о зодиакальном гороскопе на ноябрь 2025 года для всех 12 знаков.

Обычно последний осенний месяц, в основном проходящий под знаком Скорпиона, жалит и никого не жалеет — месяц «кусающих» энергий.

153
