Оракул Ленорман на ноябрь 2025 года для всех знаков зодиака: Ракам — новые горизонты, Стрельцам — стабильность
Ноябрь 2025 года станет месяцем постепенных изменений и внутреннего обновления. Для одних знаков он принесет прорыв и расширение возможностей, для других – стабильность, спокойствие и уверенность в своих силах.
Оракул Ленорман помогает увидеть общие тенденции луны. Его символы напоминают, что каждый период имеет свой ритм — время двигаться вперед и время укореняться. Ноябрь 2025 года объединит обе энергии: вызревающие изменения и спокойствие, позволяющее обрести внутреннее равновесие.
Прогноз для всех знаков зодиака
Овен — Солнце
Месяц успеха, решительных шагов и признания. Ваша инициатива будет вознаграждена.
Телец — Якорь
Период стабильности и уверенности. Следует закрепить достижения и не спешить.
Близнецы — Ключ
Решение важного вопроса или открытие нового направления. Ваша настойчивость принесет результат.
Рак — Корабль
Новые горизонты и движение вперед. Возможно путешествие, изменение среды или новые идеи.
Лев — Сердце
Месяц гармонии, любви и тепла. Отношения станут источником вдохновения.
Дева — Дом
Фокус на стабильность и порядок. Хорошо наводить порядок в быту и внутреннем мире.
Весы — Букет
Благодарность, благодарность и приятные сюрпризы. Луна доставит радость и легкость.
Скорпион — Письмо
Новости или предложение, которое изменит ход событий. Воспринимайте изменения открыто.
Стрелец — Дерево
Месяц стабильности, укоренения и восстановления энергии. Всё развивается постепенно, но уверенно.
Козерог — Башня
Период фокусировки на своих целях. Собранность и дисциплина помогут сохранить баланс.
Водолей — Клевер
Маленькая, но своевременная удача. Ноябрь подарит вам несколько счастливых совпадений.
Рыбы — Звезды
Месяц интуиции, мечты и вдохновение. Ваши замыслы обладают большим потенциалом.
Ноябрь 2025 будет способствовать постепенным изменениям и внутренней гармонии. Раки почувствуют желание двигаться вперед, открывая новые горизонты, а Стрельцы — стабильность и восстановление. Другие знаки проживут месяц в гармонии, благодарности и вдохновении.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Обычно последний осенний месяц, в основном проходящий под знаком Скорпиона, жалит и никого не жалеет — месяц «кусающих» энергий.