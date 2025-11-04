Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман помогает увидеть общие тенденции луны. Его символы напоминают, что каждый период имеет свой ритм — время двигаться вперед и время укореняться. Ноябрь 2025 года объединит обе энергии: вызревающие изменения и спокойствие, позволяющее обрести внутреннее равновесие.

Прогноз для всех знаков зодиака

Овен — Солнце

Месяц успеха, решительных шагов и признания. Ваша инициатива будет вознаграждена.

Телец — Якорь

Период стабильности и уверенности. Следует закрепить достижения и не спешить.

Близнецы — Ключ

Решение важного вопроса или открытие нового направления. Ваша настойчивость принесет результат.

Рак — Корабль

Новые горизонты и движение вперед. Возможно путешествие, изменение среды или новые идеи.

Лев — Сердце

Месяц гармонии, любви и тепла. Отношения станут источником вдохновения.

Дева — Дом

Фокус на стабильность и порядок. Хорошо наводить порядок в быту и внутреннем мире.

Весы — Букет

Благодарность, благодарность и приятные сюрпризы. Луна доставит радость и легкость.

Скорпион — Письмо

Новости или предложение, которое изменит ход событий. Воспринимайте изменения открыто.

Стрелец — Дерево

Месяц стабильности, укоренения и восстановления энергии. Всё развивается постепенно, но уверенно.

Козерог — Башня

Период фокусировки на своих целях. Собранность и дисциплина помогут сохранить баланс.

Водолей — Клевер

Маленькая, но своевременная удача. Ноябрь подарит вам несколько счастливых совпадений.

Рыбы — Звезды

Месяц интуиции, мечты и вдохновение. Ваши замыслы обладают большим потенциалом.

Ноябрь 2025 будет способствовать постепенным изменениям и внутренней гармонии. Раки почувствуют желание двигаться вперед, открывая новые горизонты, а Стрельцы — стабильность и восстановление. Другие знаки проживут месяц в гармонии, благодарности и вдохновении.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

