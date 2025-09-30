Оракул Ленорман на октябрь 2025 года для всех знаков зодиака: Весам – гармония, Козорогам – стабильность

Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман — это система из 36 карт , символически отображающих события, настроения и энергии дня. В отличие от Таро, Ленорман говорит простым языком бытовых символов – дома, сердца, ключа, письма — и помогает увидеть практическое направление движения. Прогноз на октябрь 2025 покажет, какие события ждать каждому знаку зодиака в этот осенний месяц, когда Вселенная будет способствовать гармонии и восстановлению внутреннего баланса.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

Овен — Ключ

Луна решений и прорывов. Вы получите шанс решать вопросы, которые долго оставались открытыми.

Телец — Дом

Время стабильности, комфорта и заботы о собственном пространстве. В октябре важно сосредоточиться на семье.

Близнецы — Письмо

Новости, важные разговоры или официальные документы изменят ход событий.

Рак — Сердце

Месяц любви, взаимности и гармонических отношений. Слушайте сердце.

Лев — Солнце

Период ясности, признания и успеха. Вы можете реализовать свои планы.

Дева — Книга

Октябрь подарит новые знания или открытия. Прекрасное время для обучения или исследований.

Весы — Букет

Гармония, признательность и радость от жизни. Вы будете в центре внимания благодаря своей доброте.

Скорпион — Перекресток

На горизонте – выбор. Важно не торопиться, а тщательно взвесить все варианты.

Стрелец — Звезды

Вдохновение и планы на будущее. Луна поможет расставить приоритеты и определить цели.

Козерог — Якорь

Стабильность и уверенность в себе. Вы закрепите результаты своего труда.

Водолей — Аист

Изменения принесут позитив и новые начала. Будьте открыты к обновлению.

Рыбы - Клевер

Месяц мелких радостей и неожиданной удачи. Принимайте все с легкостью.

Октябрь 2025 года обещает быть гармоничным и продуктивным. Весы почувствуют внутренний баланс, Козероги — стабильность, а остальные знаки обретут свою тему — любовь, знание, успех или перемены. Это период, когда Вселенная поддерживает тех, кто готов принять новый этап жизни с открытым сердцем.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

