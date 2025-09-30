- Дата публикации
Оракул Ленорман на октябрь 2025 года для всех знаков зодиака: Весам – гармония, Козорогам – стабильность
Октябрь 2025 станет месяцем равновесия и уверенных шагов вперед. Карты Ленорман подскажут, для кого этот период откроет новые возможности, а кому подарит покой, стабильность и гармонию в отношениях.
Оракул Ленорман — это система из 36 карт , символически отображающих события, настроения и энергии дня. В отличие от Таро, Ленорман говорит простым языком бытовых символов – дома, сердца, ключа, письма — и помогает увидеть практическое направление движения. Прогноз на октябрь 2025 покажет, какие события ждать каждому знаку зодиака в этот осенний месяц, когда Вселенная будет способствовать гармонии и восстановлению внутреннего баланса.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Прогноз для всех знаков зодиака
Овен — Ключ
Луна решений и прорывов. Вы получите шанс решать вопросы, которые долго оставались открытыми.
Телец — Дом
Время стабильности, комфорта и заботы о собственном пространстве. В октябре важно сосредоточиться на семье.
Близнецы — Письмо
Новости, важные разговоры или официальные документы изменят ход событий.
Рак — Сердце
Месяц любви, взаимности и гармонических отношений. Слушайте сердце.
Лев — Солнце
Период ясности, признания и успеха. Вы можете реализовать свои планы.
Дева — Книга
Октябрь подарит новые знания или открытия. Прекрасное время для обучения или исследований.
Весы — Букет
Гармония, признательность и радость от жизни. Вы будете в центре внимания благодаря своей доброте.
Скорпион — Перекресток
На горизонте – выбор. Важно не торопиться, а тщательно взвесить все варианты.
Стрелец — Звезды
Вдохновение и планы на будущее. Луна поможет расставить приоритеты и определить цели.
Козерог — Якорь
Стабильность и уверенность в себе. Вы закрепите результаты своего труда.
Водолей — Аист
Изменения принесут позитив и новые начала. Будьте открыты к обновлению.
Рыбы - Клевер
Месяц мелких радостей и неожиданной удачи. Принимайте все с легкостью.
Октябрь 2025 года обещает быть гармоничным и продуктивным. Весы почувствуют внутренний баланс, Козероги — стабильность, а остальные знаки обретут свою тему — любовь, знание, успех или перемены. Это период, когда Вселенная поддерживает тех, кто готов принять новый этап жизни с открытым сердцем.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
