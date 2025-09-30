ТСН в социальных сетях

Оракул Ленорман на октябрь 2025 года для всех знаков зодиака: Весам – гармония, Козорогам – стабильность

Октябрь 2025 станет месяцем равновесия и уверенных шагов вперед. Карты Ленорман подскажут, для кого этот период откроет новые возможности, а кому подарит покой, стабильность и гармонию в отношениях.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Оракул Ленорман

Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман — это система из 36 карт , символически отображающих события, настроения и энергии дня. В отличие от Таро, Ленорман говорит простым языком бытовых символов – дома, сердца, ключа, письма — и помогает увидеть практическое направление движения. Прогноз на октябрь 2025 покажет, какие события ждать каждому знаку зодиака в этот осенний месяц, когда Вселенная будет способствовать гармонии и восстановлению внутреннего баланса.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака

  • Овен — Ключ
    Луна решений и прорывов. Вы получите шанс решать вопросы, которые долго оставались открытыми.

  • Телец — Дом
    Время стабильности, комфорта и заботы о собственном пространстве. В октябре важно сосредоточиться на семье.

  • Близнецы — Письмо
    Новости, важные разговоры или официальные документы изменят ход событий.

  • Рак — Сердце
    Месяц любви, взаимности и гармонических отношений. Слушайте сердце.

  • Лев — Солнце
    Период ясности, признания и успеха. Вы можете реализовать свои планы.

  • Дева — Книга
    Октябрь подарит новые знания или открытия. Прекрасное время для обучения или исследований.

  • Весы — Букет
    Гармония, признательность и радость от жизни. Вы будете в центре внимания благодаря своей доброте.

  • Скорпион — Перекресток
    На горизонте – выбор. Важно не торопиться, а тщательно взвесить все варианты.

  • Стрелец — Звезды
    Вдохновение и планы на будущее. Луна поможет расставить приоритеты и определить цели.

  • Козерог — Якорь
    Стабильность и уверенность в себе. Вы закрепите результаты своего труда.

  • Водолей — Аист
    Изменения принесут позитив и новые начала. Будьте открыты к обновлению.

  • Рыбы - Клевер
    Месяц мелких радостей и неожиданной удачи. Принимайте все с легкостью.

Октябрь 2025 года обещает быть гармоничным и продуктивным. Весы почувствуют внутренний баланс, Козероги — стабильность, а остальные знаки обретут свою тему — любовь, знание, успех или перемены. Это период, когда Вселенная поддерживает тех, кто готов принять новый этап жизни с открытым сердцем.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астрологи назвали три знака зодиака, которым улыбнется талант в сентябре 2025 года.

