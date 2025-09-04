Оракул Ленорман на осень 2025 года для всех знаков зодиака: что карты предсказывают в любви, работе и личной жизни

Оракул Ленорман / © Pixabay

Оракул Ленорман — это колода из 36 карт с простыми и понятными символами, отражающими жизненные события и состояния: любовь, работу, финансы, путешествия, изменения и стабильность. В отличие от карт Таро, Ленорман дает практические советы, близкие к реальности.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз на осень 2025 года поможет каждому знаку зодиака сориентироваться: чего ожидать в личной жизни, на работе и во внутреннем мире.

Прогноз для всех знаков зодиака на осень 2025 года

Овен — Аист

Осень станет периодом перемен и нового этапа. Возможны изменения в работе или месте жительства. Это время для смелых шагов вперед.

Телец — Якорь

Тельцы получат стабильность и крепкие результаты. Осень будет способствовать финансовой безопасности и укреплению позиций в карьере.

Близнецы — Письмо

Вас ждут важные новости и документы. Это может быть новое предложение, подписание контракта или неожиданное известие.

Рак — Сердце

Гармония в отношениях выйдет на первый план. Осень принесет тепло в семью и романтические возможности для одиноких Раков.

Лев — Солнце

Яркий сезон удачи. Вас ждут победы в делах, признание и возможность сиять в своей сфере деятельности.

Дева — Ключ

Этой осенью вы найдете решение важной проблемы. Появятся новые возможности, которые помогут двигаться вперед.

Весы — Перекресток

Впереди важный выбор. Осень заставит вас определиться с направлением в работе, учебе или личных отношениях.

Скорпион — Букет

Вас ждут приятные сюрпризы и благодарность от окружающих. Сезон доставит неожиданную радость.

Стрелец — Звезды

Осенью вы найдете вдохновение и четкие цели. Это время планировать будущее и строить стратегии.

Козерог — Дом

В центре внимания – семья и собственная стабильность. Осень поможет создать комфорт и укрепить внутренние ресурсы.

Водолей — Книга

Знания и новая информация станут ключевыми. Вы можете начать обучение или получить ответ на скрытый вопрос.

Рыбы — Собака

Верные друзья и поддержка станут вашим основным ресурсом. Осень будет способствовать укреплению дружеских и партнерских связей.

Осень 2025 года для всех знаков зодиака станет временем перемен, вдохновения и стабильности. Кто-то получит новые возможности, кто-то решит важные вопросы, а кто-то найдет гармонию в отношениях и поддержку от близких.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

