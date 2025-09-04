Оракул Ленорман на сентябрь 2025 для всех знаков зодиака: что карты обещают в любви и делах

Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман — это колода из 36 карт, символически описывающих жизненные ситуации. Их советы помогают сориентироваться в событиях и понять, где следует действовать активно, а где подождать подходящего момента. Прогноз на сентябрь 2025 поможет каждому знаку зодиака распознать ключевые темы месяца.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Прогноз для всех знаков зодиака на сентябрь 2025 года

Овен — Гонец (Rider)

Месяц скорых новостей и неожиданных событий. Будьте готовы к динамике и новым предложениям.

Телец — Дерево

Стабильность и развитие. Сентябрь будет способствовать здоровью, внутренней опоре и длительным результатам.

Близнецы — Перекресток

Важные решения станут центральной темой. Пора выбирать новый путь в карьере или личной жизни.

Рак — Букет

Луна приятных сюрпризов и признательности. Ожидайте знаков внимания и радостных событий.

Лев — Ключ

Разрешение сложной ситуации или открытие двери в новый этап. Сентябрь станет временем прорывов.

Дева — Книга

Секреты или новая информация выйдут на поверхность. Луна будет способствовать обучению и более глубокому пониманию.

Весы — Сердце

Любовь и гармония выйдут на первый план. Сентябрь станет теплым в отношениях и благоприятным для романтики.

Скорпион — Облака

Возможна временная неопределенность. Не торопитесь с решениями, дождитесь ясности.

Стрелец — Солнце

Энергия, оптимизм и признание. Это ваш месяц для достижений и творческих успехов.

Козерог — Дом

Фокус на семье и собственном комфорте. Сентябрь – время укреплять стабильность и домашние дела.

Водолей — Аист

Изменения и начало. Луна подарит возможность двигаться вперед и открывать новые горизонты.

Рыбы — Звезды

Вдохновение, мечты и духовное обновление. Пора планировать будущее и верить в свои цели.

Сентябрь 2025 станет месяцем новых возможностей, открытий и важных решений. Некоторые знаки получат энергию для прорывов, другие обретут гармонию в отношениях или стабильность в быту. Это период, когда следует совмещать активность с мудростью.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

