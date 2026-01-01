Оракул Ленорман на январь 2026 года для всех знаков зодиака: главные тенденции начала года

Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман позволяет увидеть ключевые темы луны для каждого знака зодиака. Январь 2026 года не потребует высоких скоростей, зато будет способствовать стабилизации, внутренней настройке и коррекции направления. Это месяц, когда важно поступать осознанно и последовательно.

Прогноз для всех знаков зодиака

Овен — Корабль

Месяц планирования и размышлений о будущем. Могут появиться идеи перемен или новые горизонты, но реализацию следует отложить на позже.

Телец — Дерево

Период обновления и стабильности. Январь подходит для заботы о здоровье, ритме жизни и внутреннем равновесии.

Близнецы — Письмо

Информация, документы или важные сообщения будут играть ключевую роль. Луна благоприятна для переговоров и договоренностей.

Рак — Дом

Фокус на семье, быту и ощущение безопасности. Январь принесет потребность в уюте и стабильности.

Лев — Солнце

Успешный и результативный месяц. Вы сможете увидеть плоды предыдущих усилий и почувствовать уверенность в своих действиях.

Дева — Книга

Период внутренних выводов и скопление знаний. Не все следует раскрывать сразу — некоторые решения созреют позже.

Весы — Перекресток

Месяц выбора. Перед вами встанет вопрос направления и важно не затягивать с решением.

Скорпион — Башня

Потребность в дистанции и концентрации. Январь будет способствовать анализу, уединению и структурированному подходу.

Стрелец — Всадник

События будут набирать скорость. Новости или предложения могут появиться неожиданно и потребовать реакции.

Козерог — Якорь

Стабильность и уверенная позиция. Вы крепко стоите на ногах и постепенно закрепляете свои результаты.

Водолей — Аист

Обновления и изменения. Январь может принести новый этап или коррекцию планов.

Рыбы — Луна

Повышенная чувствительность и потребность в эмоциональном комфорте. Луна благоприятна для творчества и внутренней работы.

Январь 2026 станет периодом адаптации к новому году. Львы и Козороги ощутят уверенность и стабильность, Весы будут стоять перед важным выбором, а Близнецы получат ключевую информацию для дальнейших решений. В общей сложности месяц подходит для настройки ритма и обдуманных шагов.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.