- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 53
- Время на прочтение
- 2 мин
Оракул Ленорман на январь 2026 года для всех знаков зодиака: главные тенденции начала года
Январь 2026 станет периодом постепенного вхождения в новый год, переосмысления планов и закладки основ для дальнейших решений. Карты Оракула Ленорман советуют не спешить с резкими шагами и внимательно относиться к знакам и подсказкам, появляющимся в течение месяца.
Оракул Ленорман позволяет увидеть ключевые темы луны для каждого знака зодиака. Январь 2026 года не потребует высоких скоростей, зато будет способствовать стабилизации, внутренней настройке и коррекции направления. Это месяц, когда важно поступать осознанно и последовательно.
Прогноз для всех знаков зодиака
Овен — Корабль
Месяц планирования и размышлений о будущем. Могут появиться идеи перемен или новые горизонты, но реализацию следует отложить на позже.
Телец — Дерево
Период обновления и стабильности. Январь подходит для заботы о здоровье, ритме жизни и внутреннем равновесии.
Близнецы — Письмо
Информация, документы или важные сообщения будут играть ключевую роль. Луна благоприятна для переговоров и договоренностей.
Рак — Дом
Фокус на семье, быту и ощущение безопасности. Январь принесет потребность в уюте и стабильности.
Лев — Солнце
Успешный и результативный месяц. Вы сможете увидеть плоды предыдущих усилий и почувствовать уверенность в своих действиях.
Дева — Книга
Период внутренних выводов и скопление знаний. Не все следует раскрывать сразу — некоторые решения созреют позже.
Весы — Перекресток
Месяц выбора. Перед вами встанет вопрос направления и важно не затягивать с решением.
Скорпион — Башня
Потребность в дистанции и концентрации. Январь будет способствовать анализу, уединению и структурированному подходу.
Стрелец — Всадник
События будут набирать скорость. Новости или предложения могут появиться неожиданно и потребовать реакции.
Козерог — Якорь
Стабильность и уверенная позиция. Вы крепко стоите на ногах и постепенно закрепляете свои результаты.
Водолей — Аист
Обновления и изменения. Январь может принести новый этап или коррекцию планов.
Рыбы — Луна
Повышенная чувствительность и потребность в эмоциональном комфорте. Луна благоприятна для творчества и внутренней работы.
Январь 2026 станет периодом адаптации к новому году. Львы и Козороги ощутят уверенность и стабильность, Весы будут стоять перед важным выбором, а Близнецы получат ключевую информацию для дальнейших решений. В общей сложности месяц подходит для настройки ритма и обдуманных шагов.
Напомним, перуанские шаманы сделали шокирующий прогноз на 2026 год. Колдуны прочат падение режима в Венесуэле и тяжелую болезнь президента США, а также видят завершение войны в Украине.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.