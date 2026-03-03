Оракул Ленорман / © ТСН

Оракул Ленорман на весну 2026 показывает период финансовых изменений, новых возможностей и решений, которые могут повлиять на ближайшие месяцы. Карты указывают на активный сезон для всех знаков зодиака – особенно в сфере денег, работы и личных договоренностей.

Общая энергия весны — карта Корабль

Корабль символизирует движение, изменение и переход в новый этап. Весна не будет застойной. Это сезон перехода – финансового, профессионального или личного.

Март-май:

смена работы или формата дохода

новые проекты

пересмотр финансовых стратегий

новые контакты

Прогноз для знаков зодиака

Овен — Медведь

Деньги: возможность укрепить позиции или получить поддержку влиятельного лица.

Работа: период роста ответственности.

Отношения: немаловажная роль стабильности.

Телец — Дерево.

Деньги: медленный, но стабильный рост.

Работа: долгосрочные проекты дадут результат.

Отношения: развитие без резких движений.

Близнецы — Всадник

Деньги: новости о прибыли или новом предложении.

Работа: активный период переговоров.

Отношения: быстрое развитие событий.

Рак — Кольцо

Деньги: выгодное соглашение или контракт.

Работа: обязательства возрастут.

Отношения: серьезная договоренность.

Лев — Солнце

Деньги: период роста и прибыли.

Работа: шанс заявить о себе.

Отношения: положительная динамика.

Дева — Книга

Деньги: не вся информация будет открыта.

Работа: важно не торопиться с выводами.

Отношения: осторожность в словах.

Весы — Якорь

Деньги: стабильность без резких изменений.

Работа: закрепление позиций.

Отношения: проверка выдержки.

Скорпион — Серп

Деньги: резкое завершение старой истории.

Работа: быстрое решение.

Отношения: отсечение лишнего.

Стрелец — Букет

Деньги: бонус или неожиданная прибыль.

Работа: приятные новости.

Отношения: легкость в общении.

Козориг - Башня

Деньги: официальные вопросы, документы.

Работа: стратегические решения.

Отношения: дистанция или переосмысление.

Водолей — Дороги

Деньги: выбор между двумя источниками дохода.

Работа: смена направления.

Отношения: важное решение.

Рыбы — Рыба

Деньги: активный финансовый сезон.

Работа: рост доходов или новое направление.

Отношения: эмоции могут оказывать влияние на финансовые решения.

Весна 2026 года — сезон движения. Деньги, работа и договоренности станут ключевыми темами. Выиграют те, кто готов к переменам.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.