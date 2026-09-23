Осеннее равноденствие 2026 года: точное время и что следует сделать

Осеннее равноденствие / © ТСН.ua

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Осеннее равноденствие – одно из ключевых астрономических событий года.

В 2026 году оно приходится на 23 сентября.

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Именно в этот день в Северном полушарии начинается астрономическая осень.

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Для Киева точный момент равноденствия наступит в 03:05.

После этого продолжительность светового дня будет постепенно становиться короче, а ночи — длиннее.

Что такое осеннее равноденствие

Равновление происходит дважды в год — весной и осенью.

В этот момент Солнце пересекает небесный экватор.

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Поэтому день и ночь имеют примерно одинаковую продолжительность.

Впрочем, они не становятся абсолютно равными до секунды из-за особенностей преломления солнечного света в атмосфере и способа определения восхода и заката Солнца.

Осеннее равноденствие обозначает начало астрономической осени в Северном полушарии.

Когда осеннее равноденствие 2026 года

В Украине равноденствие наступит:

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23 сентября 2026 в 03:05 по киевскому времени.

Поэтому основные символические практики можно проводить вечером 22 сентября или уже 23 сентября.

Для эзотерических традиций точность до минуты не является главной.

Гораздо важнее считается сама символика перехода от светлой половины года к темной.

Что символизирует осеннее равноденствие

Во многих традициях этот период связан с подведением итогов.

Лето завершилось.

Урожай собран.

Год переходит в более спокойную и черную часть.

Поэтому равноденствия символически связывают с тремя темами:

балансом;

благодарностью;

освобождением от лишнего.

Это момент, когда стоит посмотреть на то, что уже удалось сделать в течение года и понять, что больше не имеет смысла нести дальше.

Что стоит сделать в этот день

Простейшая практика равноденствия — подвести итоги последних месяцев.

Спросите себя:

что в этом году удалось?

что дало больше сил?

что, напротив, постоянно истощало?

какое дело пора завершить?

от чего можно отказаться без сожаления?

Такие вопросы хорошо соответствуют символике равновесия.

Уберите лишнее

Осень во многих традициях – время постепенной очистки.

Поэтому накануне равноденствия можно провести небольшую уборку.

Не обязательно охватывать весь дом.

Достаточно одной зоны.

Например:

рабочего стола;

шкафы;

кухни;

телефона;

электронной почты;

папки с документами.

Символический смысл очень прост:

освободить пространство перед следующим этапом года.

Поблагодарите за то, что уже есть

В современных эзотерических практиках осеннее равноденствие часто связывают с благодарностью.

Можно записать три вещи, за которые вы благодарны в последний месяц.

Это могут быть не только большие достижения.

Иногда важными становятся очень простые вещи:

человек, поддержавший;

дело, которое удалось завершить;

новое знакомство;

работа;

путешествие;

важное решение.

Смысл практики не в том, чтобы убеждать себя в том, что все было хорошо.

А в том, чтобы увидеть, что именно стоит унести с собой в следующий период.

Что оставить в прошлом

На отдельном листе можно записать, что больше не хочется переносить дальше.

Например:

старое оскорбление;

чувство вины;

привычку откладывать решение;

неудачный проект;

давно завершившиеся отношения;

нереалистичное ожидание.

Лист можно порвать или просто выбросить.

Это только символическая практика.

Она не изменяет реальность сама собой, но может помочь более четко сформулировать собственное решение.

Простой ритуал равноденствия

Для него не требуются специальные предметы.

Можно зажечь свечу.

Поставить рядом сезонные фрукты, яблоки, орехи или зерно.

Записать две короткие колонки.

В первой:

"Что я забираю с собой".

Во второй:

"Что я оставляю".

После этого определите одно конкретное действие, которое совершите в течение следующей недели.

Например:

завершите дело;

поговорите с человеком;

откажитесь от ненужного обязательства;

начните новый проект.

Чего лучше не делать

Не стоит превращать равноденствие в день, когда нужно срочно «очистить всю жизнь».

Символические практики имеют только тогда, когда помогают понять собственные решения.

Также не стоит воспринимать этот день как волшебный предел, после которого все автоматически изменится.

Самое важное – не ритуал сам по себе, а то, что человек делает после него.

Главная тема равноденствия

Осеннее равноденствие – это момент баланса между светом и тьмой.

В символическом смысле он напоминает:

не все нужно продолжать.

Не все нужно спасать.

И не все, что завершилось, было ошибкой.

Иногда завершение одного цикла просто освобождает место для следующего.

Астрономические данные о равноденствии научно определены. Астрология, эзотерические практики, ритуалы, Таро, руны и другие подобные системы не являются науками и носят символический или развлекательный характер.

Напомним, что ранее астрологиня назвала знаки зодиака, которые не хотят жить у моря

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