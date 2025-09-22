Осеннее равноденствие 22 сентября 2025 года: особенности периода и что стоит сделать

Осеннее равноденствие / © ТСН.ua

22 сентября 2025 украинцы встретят осеннее равноденствие — момент, когда день и ночь становятся равными по продолжительности. Это событие символизирует гармонию, баланс и обновление, а также открывает новый сезон с собственными традициями и приметами.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Что означает осеннее равноденствие

Осеннее равноденствие — это астрономическое событие, когда Солнце переходит в знак Весов. В этот день энергия способствует поиску равновесия в жизни, гармонии в отношениях и завершению старых дел. С давних времен этот период считался символом подведения итогов и признательности за урожай и достижения.

В духовном смысле равноденствие открывает возможность отпустить лишнее, настроиться на внутреннюю тишину и сконцентрироваться на главном.

Что следует сделать в день равноденствия

Подытожить достижения. Вспомните, что удалось реализовать с начала года и чему научила вас эта осень.

Выразить благодарность. Поблагодарите опыт, близких людей и возможности, которые пришли в вашу жизнь.

Обновите пространство. Наведите порядок в доме, избавьтесь от ненужного, зажгите свечи или благовония.

Медитировать на баланс. Даже несколько минут спокойной сосредоточенности помогут ощутить гармонию.

Записать намерения. Составьте список планов и желаний до конца года.

Приметы и традиции

В народе считалось: если в этот день идет дождь, то осень будет затяжной, но урожайной. А теплая погода предвещала мягкую зиму. Также принято было угощаться хлебом и блюдами по урожаю, делиться ими с ближними как символом щедрости.

Осеннее равноденствие — это не только смена сезонов, но и напоминание о важности равновесия в жизни.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

