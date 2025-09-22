- Дата публикации
Осеннее равноденствие 22 сентября 2025 года: особенности периода и что стоит сделать
22 сентября украинцы встретят осеннее равноденствие – момент, когда день и ночь сравниваются. Этот день считается символом баланса и подведения итогов, а также благоприятным временем для ритуалов благодарности и планирования нового этапа жизни.
22 сентября 2025 украинцы встретят осеннее равноденствие — момент, когда день и ночь становятся равными по продолжительности. Это событие символизирует гармонию, баланс и обновление, а также открывает новый сезон с собственными традициями и приметами.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Что означает осеннее равноденствие
Осеннее равноденствие — это астрономическое событие, когда Солнце переходит в знак Весов. В этот день энергия способствует поиску равновесия в жизни, гармонии в отношениях и завершению старых дел. С давних времен этот период считался символом подведения итогов и признательности за урожай и достижения.
В духовном смысле равноденствие открывает возможность отпустить лишнее, настроиться на внутреннюю тишину и сконцентрироваться на главном.
Что следует сделать в день равноденствия
Подытожить достижения. Вспомните, что удалось реализовать с начала года и чему научила вас эта осень.
Выразить благодарность. Поблагодарите опыт, близких людей и возможности, которые пришли в вашу жизнь.
Обновите пространство. Наведите порядок в доме, избавьтесь от ненужного, зажгите свечи или благовония.
Медитировать на баланс. Даже несколько минут спокойной сосредоточенности помогут ощутить гармонию.
Записать намерения. Составьте список планов и желаний до конца года.
Приметы и традиции
В народе считалось: если в этот день идет дождь, то осень будет затяжной, но урожайной. А теплая погода предвещала мягкую зиму. Также принято было угощаться хлебом и блюдами по урожаю, делиться ими с ближними как символом щедрости.
Осеннее равноденствие — это не только смена сезонов, но и напоминание о важности равновесия в жизни.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
