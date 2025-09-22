- Дата публикации
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 40
- Время на прочтение
- 2 мин
Осеннее равноденствие 22 сентября 2025 года: три ритуала для плодородия и щедрости
22 сентября украинцы встретят осеннее равноденствие – время равенства света и тьмы. В народных традициях этот день считался особенно благоприятным для обрядов, приносящих обилие и урожайность. Мы собрали три самых распространенных ритуала, которые можно провести в 2025 году.
22 сентября 2025 года состоится осеннее равноденствие — момент, когда день и ночь сравниваются по продолжительности. Этот день считается временем баланса и особой энергетики, когда традиционно проводили обряды на плодородие, изобилие и гармонию.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Ритуал 1. Благодарность за урожай
В давних традициях равноденствие было праздником благодарности природе. Считалось, что нужно приготовить блюда из нового урожая хлеб, яблоки, мед и поделиться ими с близкими. Это привлекает в дом щедрость и согласие, а также помогает закрепить благосостояние на будущий год.
Ритуал 2. Огонь изобилия
Зажгите свечу или небольшой костер (если есть возможность на природе). В пламя можно бросить записку с тем, от чего хотите освободиться – старыми страхами или оскорблениями. В огне они сгорят, а вместо них в жизнь войдут новые возможности и энергия процветания.
Ритуал 3. Символическое засевание
Вечером 22 сентября возьмите горсть зерна, орехов или семян и положите в мешочек или рассыпьте у порога дома. Это символический обряд «засева» будущих плодов — не только урожая, но и хороших дел, изобилия и новых возможностей в жизни.
Осеннее равноденствие – это не только смена сезонов, но и особый момент для того, чтобы привлечь щедрость, плодородие и гармонию в свою жизнь.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
