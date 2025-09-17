ТСН в социальных сетях

Астрология
91
2 мин

Осеннее равноденствие 22 сентября 2025: гороскоп для всех знаков зодиака

22 сентября наступает осеннее равноденствие – особый день баланса света и тьмы. Астрологи говорят, что этот момент открывает новый цикл и влияет на все знаки зодиака. Чего ждать Овнам, Львам или Весам читайте в гороскопе.

Елена Кузьмич
Осеннее равноденствие

Осеннее равноденствие / © ТСН.ua

Осеннее равноденствие каждый год символизирует равновесие между ночью и днем. Это время, когда важно подводить итоги, отпускать старое и настраиваться на новые цели. В 2025 году этот день имеет особенное значение: он указывает на изменения в личной жизни, карьере и отношениях.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Гороскоп для всех знаков

  • Овен
    День открывает новые профессиональные перспективы. Следует проявить инициативу, даже если есть сомнения.

  • Телец
    Энергия равноденствия поможет наладить финансовые вопросы. Возможна поддержка партнеров или близких.

  • Близнецы
    Пора уделить внимание отношениям. Важный откровенный разговор поможет избежать недоразумений.

  • Рак
    Вас ждет переосмысление ежедневных привычек. Можно начинать новые полезные практики.

  • Лев
    День откроет возможности для творчества и самовыражения. Слушайте сердце – оно подскажет правильное направление.

  • Дева
    Важно найти баланс между работой и отдыхом. Уделите время дома и семье.

  • Весы
    Этот день для вас особенно силен. Ждите новых знакомств и важных решений, которые повлияют на будущее.

  • Скорпион
    Равноводство подталкивает к финансовым решениям. Но не торопитесь – лучше просчитайте все дважды.

  • Стрелец
    Вас ждут события, которые расширят горизонты. Возможны путешествия или обучение.

  • Козерог
    Пора завершать старые дела. Это позволит освободить место для новых возможностей.

  • Водолей
    Социальные контакты станут в центре внимания. Общие проекты принесут неожиданные результаты.

  • Рыбы
    День поможет восстановить внутреннюю гармонию. Обратитесь к медитациям или духовным практикам.

Осеннее равноденствие 2025 года напоминает: баланс между светом и тьмой возможен у каждого. Важно отпустить прошлое и смело смотреть вперед.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астрологи назвали три знака зодиака, которым улыбнется талант в сентябре 2025 года.

