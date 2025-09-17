Осеннее равноденствие 22 сентября 2025: гороскоп для всех знаков зодиака

Осеннее равноденствие / © ТСН.ua

Осеннее равноденствие каждый год символизирует равновесие между ночью и днем. Это время, когда важно подводить итоги, отпускать старое и настраиваться на новые цели. В 2025 году этот день имеет особенное значение: он указывает на изменения в личной жизни, карьере и отношениях.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Гороскоп для всех знаков

Овен

День открывает новые профессиональные перспективы. Следует проявить инициативу, даже если есть сомнения.

Телец

Энергия равноденствия поможет наладить финансовые вопросы. Возможна поддержка партнеров или близких.

Близнецы

Пора уделить внимание отношениям. Важный откровенный разговор поможет избежать недоразумений.

Рак

Вас ждет переосмысление ежедневных привычек. Можно начинать новые полезные практики.

Лев

День откроет возможности для творчества и самовыражения. Слушайте сердце – оно подскажет правильное направление.

Дева

Важно найти баланс между работой и отдыхом. Уделите время дома и семье.

Весы

Этот день для вас особенно силен. Ждите новых знакомств и важных решений, которые повлияют на будущее.

Скорпион

Равноводство подталкивает к финансовым решениям. Но не торопитесь – лучше просчитайте все дважды.

Стрелец

Вас ждут события, которые расширят горизонты. Возможны путешествия или обучение.

Козерог

Пора завершать старые дела. Это позволит освободить место для новых возможностей.

Водолей

Социальные контакты станут в центре внимания. Общие проекты принесут неожиданные результаты.

Рыбы

День поможет восстановить внутреннюю гармонию. Обратитесь к медитациям или духовным практикам.

Осеннее равноденствие 2025 года напоминает: баланс между светом и тьмой возможен у каждого. Важно отпустить прошлое и смело смотреть вперед.

