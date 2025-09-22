Осеннее равноденствие 22 сентября 2025: нюансы периода и что категорически запрещено делать

Осеннее равноденствие / © ТСН.ua

22 сентября 2025 г. наступит осеннее равноденствие — день, когда продолжительность света и тьмы сравняется. Это особенное время баланса и перехода, что символизирует завершение одного цикла и начало нового. Во многих традициях равноденствие считалось мистическим днем, открывающим простор для внутренней гармонии и духовного обновления.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Нюансы осеннего равноденствия

Астрономический нюанс. Солнце входит в знак Весов, делая акцент на балансе, справедливости и поиске равновесия в отношениях.

Энергетический смысл. Это момент, когда важно отпустить лишнее и настроиться на внутреннее спокойствие. Все, что начато сейчас, будет иметь особую силу.

Символика. Осеннее равноденствие – это время благодарности за урожай, подведение итогов и переосмысление собственных целей.

Что категорически запрещено делать в этот день

Конфликтировать и выяснять отношения. День равновесия не терпит агрессии и ссор. Начать крупные финансовые авантюры. Новые долги, кредиты или рискованные расходы могут нарушить энергетический баланс. Ругаться на близких. В этот день особенно важно поддерживать гармонию в семье. Выбрасывать хлеб или еду. Это считается знаком неуважения к щедрости осени. Проводить день в бездействии. Энергетика равноденствия благоприятна для планирования, поэтому стоит хоть что-нибудь сделать для будущих свершений.

Как правильно провести осеннее равноденствие

Поблагодарить за все, что удалось реализовать в этом году.

Очистить пространство: убрать в доме, избавиться от ненужного.

Зажечь свечу или аромат, чтобы символически вовлечь свет в свою жизнь.

Составить список намерений и целей до конца года.

Осеннее равноденствие 2025 года – это время равновесия, когда стоит отказаться от лишнего и настроиться на внутреннее спокойствие.

