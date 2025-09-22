- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 151
- Время на прочтение
- 2 мин
Осеннее равноденствие 22 сентября 2025: нюансы периода и что категорически запрещено делать
22 сентября 2025 г. наступает осеннее равноденствие — время равновесия и подведение итогов. Узнайте, какие особенности этого периода и какие действия не рекомендуют производить в этот день.
22 сентября 2025 г. наступит осеннее равноденствие — день, когда продолжительность света и тьмы сравняется. Это особенное время баланса и перехода, что символизирует завершение одного цикла и начало нового. Во многих традициях равноденствие считалось мистическим днем, открывающим простор для внутренней гармонии и духовного обновления.
Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.
Нюансы осеннего равноденствия
Астрономический нюанс. Солнце входит в знак Весов, делая акцент на балансе, справедливости и поиске равновесия в отношениях.
Энергетический смысл. Это момент, когда важно отпустить лишнее и настроиться на внутреннее спокойствие. Все, что начато сейчас, будет иметь особую силу.
Символика. Осеннее равноденствие – это время благодарности за урожай, подведение итогов и переосмысление собственных целей.
Что категорически запрещено делать в этот день
Конфликтировать и выяснять отношения. День равновесия не терпит агрессии и ссор.
Начать крупные финансовые авантюры. Новые долги, кредиты или рискованные расходы могут нарушить энергетический баланс.
Ругаться на близких. В этот день особенно важно поддерживать гармонию в семье.
Выбрасывать хлеб или еду. Это считается знаком неуважения к щедрости осени.
Проводить день в бездействии. Энергетика равноденствия благоприятна для планирования, поэтому стоит хоть что-нибудь сделать для будущих свершений.
Как правильно провести осеннее равноденствие
Поблагодарить за все, что удалось реализовать в этом году.
Очистить пространство: убрать в доме, избавиться от ненужного.
Зажечь свечу или аромат, чтобы символически вовлечь свет в свою жизнь.
Составить список намерений и целей до конца года.
Осеннее равноденствие 2025 года – это время равновесия, когда стоит отказаться от лишнего и настроиться на внутреннее спокойствие.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, астрологи назвали три знака зодиака, которым улыбнется талант в сентябре 2025 года.