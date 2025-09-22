ТСН в социальных сетях

Осеннее равноденствие 22 сентября 2025: самые популярные приметы и предрассудки

22 сентября 2025 г. наступает осеннее равноденствие — особенное время, когда день и ночь сравниваются. В народных традициях этот день полон примет и предрассудков, рассказывающих о предстоящей зиме, урожайности и семейном благополучии.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Осеннее равноденствие

Осеннее равноденствие / © ТСН.ua

22 сентября 2025 украинцы будут отмечать осеннее равноденствие — день, когда продолжительность световой и темной части суток становится одинаковой. Это событие издавна считали особым и наделяли магическим значением. В народе существует немало примет и предрассудков, связанных с равноденствием.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Популярные приметы осеннего равноденствия

  • В этот день обещает теплую осень и мягкую зиму.

  • Дождевое равноденствие предвещает урожайный год и обилие в доме.

  • Если листья с деревьев начинают активно падать именно 22 сентября , зима будет суровой.

  • Полнолуние в этот период — знак сильных изменений в жизни.

  • Если в этот день поделиться хлебом с нуждающимися , год будет щедрым и успешным.

Суеверия и запреты

  • В день равноденствия нельзя ссориться и конфликтовать — это вызывает длительную рознь.

  • Не стоит брать взаймы или делать большие покупки — считалось, что так можно потерять финансовую устойчивость.

  • Запрещено выбрасывать пищу – это может привести к недостатку изобилия в доме.

  • Нельзя сидеть без дела: пассивность в этот день якобы «закрепляет» лень на весь сезон.

Традиции этого дня

Наши предки пытались отпраздновать равноденствие в кругу семьи. Готовили блюда из нового урожая, зажигали огонь или свечи, чтобы привлечь тепло и свет в свою жизнь. Также было принято благодарить природу и предков за благополучие.

Осеннее равноденствие — это не только астрономическое явление, но и мощный символ перемен и гармонии, издавна сопровождавшийся приметами и обрядами.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, астрологи назвали три знака зодиака, которым улыбнется талант в сентябре 2025 года.

