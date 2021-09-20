Осеннее равноденствие 22 сентября: что можно делать и чего лучше избегать

Осеннее равноденствие 22 сентября: что можно делать и чего лучше избегать

Современные неоязычники называют этот день Мабон.

Осеннее равноденствие — это точка на календаре года, когда продолжительность ночи приравняет дню. Для древних народов это было важным временем, ведь речь шла об определенном ореол мистичности, ведь приближалось завершения сбора урожая, а соответственно, и ритуалы, которые были связаны с ним.

С утверждением христианства, с его структурой церковных праздников большинство из этих обрядов и обычаев получили привязку к конкретной дате народного календаря. После календарной реформы осеннее равноденствие приблизилось к дате Рождества Пресвятой Богородицы (Второй Пречистой — ред.), Что в отдельных украинских селах вместе с Рождеством и Пасхой приравнивалась к главным двунадесятых праздников в году. Также с этим днем связана дохристианская традиция, в которой сохранилась обряд культа "рожениц", или праздника "Рода-рожаниц".

У славян во время осеннего равноденствия отмечали Свадьба Свечи или праздник Сороки. Традиционно в Украине считалось, что надо наблюдать за приметами и проводить этот день как можно веселее было принято устраивать яркое и веселый праздник.

Даже в далекой Японии — это национальное японское праздник, который отмечается ежегодно в день осеннего равноденствия на память о предках и усопших.

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Современные неоязычники называют этот день Мабон. Это название появилось в языческом календаре только в 1974 году, ведь большинство названий языческих праздников происходят от древних кельтских и германских праздников. Однако Мабон происходит с валлийской мифологии, где есть такой персонаж, который связан с подземным миром. Именно это название закрепилось за современным языческим осенним равноденствием. А позже были придуманы и соответствующие легенды.

Мабон — время равновесия, когда свет и тьма присутствуют в равной степени. В связи с этим большинство наших действий, связанные с балансом, поэтому они так эффективны в осеннее равноденствие. Хотя тысячи лет назад осеннее равноденствие и не праздновали как Мабон, это — магическое и праздничное время года.

Для многих ведьм — это языческий вариант канадского и американского Дня благодарения, второй праздник урожая — первое было на Ламмас, который отмечается 1 августа. В сентябре в большей части Северного полушария собирают не только зерновые, но также помидоры, семена подсолнечника, первые тыквы и яблоки.

Осеннее равноденствие — это время языческого Бога, умирает и воскресает, британского Джона Ячменное Зерно, греческого Диониса и египетского Осириса. Также важна и греческая богиня Персефона, что возвращается в день осеннего равноденствия в подземный мир согласно мифам.

Заметим, что осеннее равноденствие — это подвижная дата, которая ежегодно меняется. В 2021 году осеннее равноденствие наступит в 22:20 по Киеву.

Осеннее равноденствие 22 сентября: что можно делать

чествовать усопших;

благодарить богов и высшим силам;

гадать на судьбу;

ходить в лес;

украшать жилище братьями и календулой;

положить на рабочий стол и чаще крутить в руках, чтобы наполниться энергией янтарь, авантюрин, аметист, цитрин и прозрачный кварц;

зажигать в аромалампе и ароматы мирр, сандал и жасмин;

потреблять осенние овощи и фрукты, орехи, печь кукурузный хлеб, тушить мясо с тыквой и фасолью;

пить сидр и вино;

избавиться от того, что следует оставить в прошлом.

Осеннее равноденствие 22 сентября: что категорически запрещено

желать кому-то зла

давайте в долг деньги;

начинать что-то новое.

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