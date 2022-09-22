Осеннее равноденствие 23 сентября 2022 года: гороскоп для всех знаков зодиака

Осеннее равноденствие — день, когда светлое и темное время суток сравнялось и длится по 12 часов

А солнце можно увидеть одновременно с обоих полюсов Земли. Это астрономическое явление обычно становится поводом для множества примет и обрядов.

Осеннее равноденствие 23 сентября: что можно делать

чествовать усопших;

благодарить богов и высшие силы;

гадать на долю;

ходить в лес;

украшать дом братиками и календулами;

положить на рабочий стол и чаще крутить в руках, чтобы наполниться энергией янтарь, авантюрин, аметист, цитрин и прозрачный кварц;

зажигать в аромалампе благоухание мирра, сандал и жасмин;

потреблять осенние овощи и фрукты, орехи, печь кукурузный хлеб, тушить мясо с тыквой и фасолью;

пить сидр и вино;

избавиться от того, что следует оставить в прошлом.

Осеннее равноденствие 23 сентября: что категорически запрещено

желать кому-то зла;

давать взаймы деньги;

начинать что-нибудь новое.

Также предлагаем вашему вниманию гороскоп для всех знаков зодиака от эзотерикины Елены Кузьмич на период ретроградного Меркурия 2022 года.

Читайте подробный и точный гороскоп для всех знаков зодиака:

Фото: ТСН.ua

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Жизнь в благодарности – лучшая почва для умиротворения.

Фото: ТСН.ua

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Делай с душой даже незначительные действия. В этом и есть счастье. Все его ищут, а оно – вот.

Фото: ТСН.ua

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Если нельзя изменить обстоятельства, можно изменить свое отношение к ним.

Фото: ТСН.ua

РАК (22 июня-22 июля)

Счастье не должно быть целью, счастье – это следствие следования истине. Если следовать истинно.

Фото: ТСН.ua

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Наблюдай за состояниями и их течением. Наблюдай, не поддавайся.

Фото: ТСН.ua

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Мудрости невозможно научиться. Но можно научиться наблюдению и размышлению. Они рождают мудрость.

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Фото: ТСН.ua

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Мир содержит множество подарков. Умение их распаковывать – это умение управлять своим вниманием, а получать – желаниями.

Фото: ТСН.ua

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Случайности не случайны. Не случайности тоже.

Фото: ТСН.ua

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Для свободной молитвой становится вся его жизнь. Так оно и есть истинно.

Фото: ТСН.ua

КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)

Строя слишком высокие идеалы, можно впасть в пропасть между действительным и желанным. Будь естественным, а не идеальным.

Фото: ТСН.ua

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

На истинно твоем пути нет духа сравнения и соревнования. Расслабься и будь собой.

Фото: ТСН.ua

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Только в покое ясно виден путь. Путь всегда здесь и сейчас.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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