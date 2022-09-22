Осеннее равноденствие 23 сентября 2022 года: гороскоп для всех знаков зодиака

Осеннее равноденствие — день, когда светлое и темное время суток сравнялось и длится по 12 часов
А солнце можно увидеть одновременно с обоих полюсов Земли. Это астрономическое явление обычно становится поводом для множества примет и обрядов.
Осеннее равноденствие 23 сентября: что можно делать
- чествовать усопших;
- благодарить богов и высшие силы;
- гадать на долю;
- ходить в лес;
- украшать дом братиками и календулами;
- положить на рабочий стол и чаще крутить в руках, чтобы наполниться энергией янтарь, авантюрин, аметист, цитрин и прозрачный кварц;
- зажигать в аромалампе благоухание мирра, сандал и жасмин;
- потреблять осенние овощи и фрукты, орехи, печь кукурузный хлеб, тушить мясо с тыквой и фасолью;
- пить сидр и вино;
- избавиться от того, что следует оставить в прошлом.
Осеннее равноденствие 23 сентября: что категорически запрещено
- желать кому-то зла;
- давать взаймы деньги;
- начинать что-нибудь новое.
Также предлагаем вашему вниманию гороскоп для всех знаков зодиака от эзотерикины Елены Кузьмич на период ретроградного Меркурия 2022 года.
Читайте подробный и точный гороскоп для всех знаков зодиака:
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Жизнь в благодарности – лучшая почва для умиротворения.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Делай с душой даже незначительные действия. В этом и есть счастье. Все его ищут, а оно – вот.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Если нельзя изменить обстоятельства, можно изменить свое отношение к ним.
РАК (22 июня-22 июля)
Счастье не должно быть целью, счастье – это следствие следования истине. Если следовать истинно.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Наблюдай за состояниями и их течением. Наблюдай, не поддавайся.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Мудрости невозможно научиться. Но можно научиться наблюдению и размышлению. Они рождают мудрость.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Мир содержит множество подарков. Умение их распаковывать – это умение управлять своим вниманием, а получать – желаниями.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Случайности не случайны. Не случайности тоже.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Для свободной молитвой становится вся его жизнь. Так оно и есть истинно.
КОЗОРОГ (23 декабря-20 января)
Строя слишком высокие идеалы, можно впасть в пропасть между действительным и желанным. Будь естественным, а не идеальным.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
На истинно твоем пути нет духа сравнения и соревнования. Расслабься и будь собой.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Только в покое ясно виден путь. Путь всегда здесь и сейчас.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
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