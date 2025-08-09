Осетровое полнолуние 9 августа 2025: популярные приметы и предрассудки

Осетровое полнолуние / © ТСН

9 августа 2025 года небом будет править яркая Луна - Осетровое полнолуние .

Осетровое полнолуние так называли североамериканские индейцы, потому что именно в это время рыбаки вылавливали больше осетров. Для них это был период изобилия, запасов на зиму и благодарности природе. В славянской традиции августовское полнолуние также считали магическим, ведь оно приходилось на время созревания урожая, а следовательно, усиливало обряды на благосостояние и защиту дома.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Популярные приметы и предрассудки Осетрового полнолуния

Увидеть Луну в воде — к счастливому повороту в личных делах.

Собрать урожай под полнолунием — зерно и фрукты будут храниться дольше.

Поставить воду под лунный свет — такая “лунная вода” приносит здоровье и силу.

Подрезать волосы — чтобы быстрее росли и были гуще.

Не ссориться в этот день , иначе конфликт затянется надолго.

Найти монету на улице — к неожиданной прибыли.

Чего избегать

В народных верованиях считалось, что во время полнолуния нельзя брать большие деньги в долг, сажать деревья или начинать масштабные ремонты, ведь энергия Луны в это время быстро “сворачивается” и может помешать успешному завершению дел.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

