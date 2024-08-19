Осетровая луна, голубое Суперлуние 19 августа 2024 года – правильные ритуалы и обряды на рост

В период Осетрового полнолуния, Голубого Суперлуния 19 августа 2024 года, энергия Луны открывает мощные возможности для личностного роста и трансформации.

Осетровое полнолуние и Голубое Суперлуние 19 августа 2024 года придают мощную энергию, которую можно использовать для ритуалов и обрядов, направленных на рост, развитие и привлечение положительных изменений в жизни. Вот несколько правильных обрядов и ритуалов, которые можно провести в этот день:

1. Ритуал на рост и процветание

Материалы: Зеленая свеча, монета или другой символ изобилия, лист бумаги, ручка.

Зеленая свеча, монета или другой символ изобилия, лист бумаги, ручка. Процесс: Зажгите зеленую свечу, которая символизирует рост и процветание. Напишите на бумаге свои желания, связанные с финансовым или личным ростом. Сложите бумагу и положите ее под монету. Медитируйте на свои цели, представляя, как они реализуются. Оставьте бумагу и монету у свечи до ее полного выгорания. После этого спрячьте бумагу и монету в безопасном месте.

2. Обряд на очистку и увольнение

Материалы: Белая свеча, соль, вода, кристаллы (например, горный хрусталь).

Белая свеча, соль, вода, кристаллы (например, горный хрусталь). Процесс: Создайте круг из соли на полу или столе, разместив в центре кристаллы и чашу с водой. Зажгите белую свечу, которая символизирует очищение, и сосредоточьтесь на всем, что хотите уволить из жизни. Визуализируйте, как отрицательная энергия растворяется в соли и воде. После медитации слейте воду на землю или в канализацию, а соль развейте на ветру, символизируя избавление от всего ненужного.

Также читайте Осетровое полнолуние и голубое Суперлуние 19 августа 2024 года: гороскоп для всех знаков зодиака

3. Лунный ритуал на интуицию и духовный рост

Материалы: Серебристая свеча или свеча цвета индиго, лавандовое масло, аметист или другой камень, усиливающий интуицию.

Серебристая свеча или свеча цвета индиго, лавандовое масло, аметист или другой камень, усиливающий интуицию. Процесс: Нанесите несколько капель лавандового масла на свечу и аметист. Зажгите свечу, сосредоточьтесь на пламени и медитируйте, обращая внимание на третий глаз (область между бровями). Визуализируйте, как усиливается ваша интуиция, а духовные знания открываются. После завершения ритуала носите аметист с собой в качестве талисмана для поддержания интуитивной связи.

4. Ритуал на установление намерений

Материалы: Журнал или блокнот, ручка, тихая обстановка.

Журнал или блокнот, ручка, тихая обстановка. Процесс: Проведите время на природе или спокойной комнате, где вы можете сосредоточиться на своих целях. Напишите в журнале свои намерения на ближайшее время, обращая внимание на все сферы жизни: здоровье, отношения, карьеру, духовность. После написания прочтите их вслух, представляя, как они воплощаются. Закончите ритуал короткой медитацией, настраиваясь на претворение своих намерений в реальность.

5. Лунная ванна на рост и обновление

Материалы: Морская соль, эфирные масла (например, жасмин или роза), несколько свечей.

Морская соль, эфирные масла (например, жасмин или роза), несколько свечей. Процесс: Приготовьте тёплую ванну, добавьте морскую соль и несколько капель эфирных масел. Зажгите свечи и окунитесь в воду. Во время купания визуализируйте, как энергия Луны очищает и обновляет вас, наполняя силой и вдохновением для будущего. Выйдя из ванны, представьте, как все препятствия смываются вместе с водой.

Эти ритуалы и обряды помогут вам использовать энергию Осетрового полнолуния и Голубого Супермесяца для личного и духовного роста, очищения от старого и привлечения новых возможностей в вашу жизнь.

Также читайте Осетровое полнолуние и голубое Суперлуние 19 августа 2024: что категорически запрещено делать в этот необычный день

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.