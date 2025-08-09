ТСН в социальных сетях

Осетровое полнолуние 9 августа 2025 года: гороскоп для всех знаков зодиака

Астрологи рассказали, что этот период принесет каждому знаку зодиака.

Осетровое полнолуние

Осетровое полнолуние / © ТСН

9 августа 2025 года на небе сойдет Осетровое полнолуние в Водолее , которое усилит желание перемен, поиска единомышленников и освобождения от всего лишнего.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Августовское Осетровое полнолуние — время изобилия, завершение важных этапов и новых идей. Водолейская энергия будет побуждать к смелым шагам, социальной активности и переосмыслению планов. Это отличный момент, чтобы отпустить старые образы и выйти на новый уровень жизни.

Гороскоп на Осетровое полнолуние 9 августа 2025 года

  • Овен
    Это полнолуние подскажет, с кем вам следует идти дальше, а с кем — попрощаться. Возможны неожиданные встречи и новые деловые контакты.

  • Телец
    Пора задуматься над карьерными целями. Вы можете получить шанс проявить себя на работе, но придется выйти из зоны комфорта.

  • Близнецы
    Осетровое полнолуние откроет новые горизонты. Возможно путешествие или начало обучения, что изменит ваше мировоззрение.

  • Рак
    День для эмоциональной очистки. Отпустите старые образы и подумайте о том, как укрепить близкие отношения.

  • Лев
    Ваши личные отношения выйдут на первый план. Будьте открыты к честным разговорам и компромиссам.

  • Дева
    Следует навести порядок в повседневных делах и уделить внимание здоровью. Хорошо начать новые повадки.

  • Весы
    Время романтики и творчества. Полнолуние подтолкнет к ярким впечатлениям и экспериментам.

  • Скорпион
    Вы сосредоточитесь на доме и семье. Возможны важные разговоры с близкими или изменения в обиходе.

  • Стрелец
    День принесет множество новостей и контактов. Возможно участие в важном проекте или публичном выступлении.

  • Козерог
    Следует обратить внимание на финансы. Это хороший момент, чтобы спланировать бюджет и найти новые источники дохода.

  • Водолей
    Это полнолуние в вашем знаке подчеркнет вашу индивидуальность. Пора действовать смело и отстаивать свои идеи.

  • Рыбы
    Луна побуждает к внутреннему погружению. Медитация, отдых и восстановление сил принесут вдохновение.

Осетровое полнолуние 9 августа 2025 года в Водолее станет важной точкой лета, когда внутренние прозрения соединятся с желанием действовать. Это время, когда следует отпустить старые ограничения, сделать шаг навстречу новым возможностям и смело заявить о себе миру. Энергии этой полноты помогут найти баланс между личными стремлениями и интересами окружающих, а также увидеть, куда двигаться дальше, чтобы получить максимум от грядущих месяцев.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали об окончании войны в Украине: известный астролог удивил новым предвидением.

Астролог считает, что перемирие в Украине может наступить уже этим летом.

