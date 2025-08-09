Осетровое полнолуние 9 августа 2025 года: гороскоп для всех знаков зодиака

Осетровое полнолуние / © ТСН

9 августа 2025 года на небе сойдет Осетровое полнолуние в Водолее , которое усилит желание перемен, поиска единомышленников и освобождения от всего лишнего.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Августовское Осетровое полнолуние — время изобилия, завершение важных этапов и новых идей. Водолейская энергия будет побуждать к смелым шагам, социальной активности и переосмыслению планов. Это отличный момент, чтобы отпустить старые образы и выйти на новый уровень жизни.

Гороскоп на Осетровое полнолуние 9 августа 2025 года

Овен

Это полнолуние подскажет, с кем вам следует идти дальше, а с кем — попрощаться. Возможны неожиданные встречи и новые деловые контакты.

Телец

Пора задуматься над карьерными целями. Вы можете получить шанс проявить себя на работе, но придется выйти из зоны комфорта.

Близнецы

Осетровое полнолуние откроет новые горизонты. Возможно путешествие или начало обучения, что изменит ваше мировоззрение.

Рак

День для эмоциональной очистки. Отпустите старые образы и подумайте о том, как укрепить близкие отношения.

Лев

Ваши личные отношения выйдут на первый план. Будьте открыты к честным разговорам и компромиссам.

Дева

Следует навести порядок в повседневных делах и уделить внимание здоровью. Хорошо начать новые повадки.

Весы

Время романтики и творчества. Полнолуние подтолкнет к ярким впечатлениям и экспериментам.

Скорпион

Вы сосредоточитесь на доме и семье. Возможны важные разговоры с близкими или изменения в обиходе.

Стрелец

День принесет множество новостей и контактов. Возможно участие в важном проекте или публичном выступлении.

Козерог

Следует обратить внимание на финансы. Это хороший момент, чтобы спланировать бюджет и найти новые источники дохода.

Водолей

Это полнолуние в вашем знаке подчеркнет вашу индивидуальность. Пора действовать смело и отстаивать свои идеи.

Рыбы

Луна побуждает к внутреннему погружению. Медитация, отдых и восстановление сил принесут вдохновение.

Осетровое полнолуние 9 августа 2025 года в Водолее станет важной точкой лета, когда внутренние прозрения соединятся с желанием действовать. Это время, когда следует отпустить старые ограничения, сделать шаг навстречу новым возможностям и смело заявить о себе миру. Энергии этой полноты помогут найти баланс между личными стремлениями и интересами окружающих, а также увидеть, куда двигаться дальше, чтобы получить максимум от грядущих месяцев.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

