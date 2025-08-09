Осетровое полнолуние 9 августа 2025 года: особенности периода и что следует сделать

Осетровое полнолуние / © ТСН

Реклама

9 августа 2025 года на небе взойдет Осетровое полнолуние в Водолее . Это особый момент августа, когда энергии изобилия сочетаются с желанием изменить жизнь и отпустить ненужную.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Осетрова полнолуние получило свое название от североамериканских индейцев, которые именно в это время вылавливали больше осетров. В современной астрологии она символизирует щедрость, уборку и подготовку к новому этапу. Нынешнее полнолуние состоится на оси Лев — Водолей, что усилит тему баланса между собственными амбициями и потребностями сообщества.

Реклама

Астрологи отмечают: это время, когда стоит поблагодарить за достижения и честно посмотреть на то, что больше не приносит пользы. Энергия Водолея будет способствовать новым знакомствам, участию в социальных или творческих проектах и поиску единомышленников.

Во время этой полнолуния хорошо проводить ритуалы благодарности, очищения пространства и внутреннего освобождения. Можно заряжать лунную воду, создавать талисманы из камней – аметисту, лазуриту или аквамарину, или просто провести вечер на природе, созерцая яркий лунный свет.

Эта августовская ночь станет напоминанием: все, что мы отпускаем, создает место для нового – свежих идей, ярких событий и щедрых подарков судьбы.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика — не науки и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Реклама

Напомним, что ранее мы писали об окончании войны в Украине: известный астролог удивил новым предвидением.

Астролог считает, что перемирие в Украине может наступить уже этим летом.