Осетровое полнолуние 9 августа 2025: нюансы периода и что категорически запрещено

Осетровое полнолуние / © ТСН

9 августа 2025 года на небе сойдет Осетровое полнолуние в знаке Водолея — событие, объединяющее астрономическую красоту, астрологические влияния и глубокий эзотерический смысл. Этот момент августа считают временем, когда подсознательные процессы выходят на поверхность, а космические энергии подталкивают к переменам и переосмыслению.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Астрономический аспект

Осетровое полнолуние – это момент, когда Луна полностью освещается Солнцем, находясь в противоположном от нее знаке. В августе он проходит через знак Водолея, а Солнце – во Льве. Этот контраст двух светил создает наибольшую яркость лунного диска и способствует более сильному воздействию гравитации, что может сказаться на приливах, снах и даже нашем самочувствии.

Астрологический аспект

Полнолуние в Водолее усиливает темы свободы, коллективного сознания, дружбы и нестандартных решений. Солнце в Леве напоминает о важности личной самореализации, а Луна в Водолее подсказывает, что на этот раз путь к успеху лежит через общие усилия и поддержку окружающих. Это время внутренних откровений, когда вы можете увидеть новые возможности или почувствовать необходимость кардинально изменить направление движения.

Эзотерический аспект

В магических традициях августовское полнолуние считается временем сбора энергии достатка и его направления в защиту дома. Ритуалы этого периода часто сочетают работу с водой (лунная вода, купание в реке или озере) и очищение пространства (дымом шалфея, полыни, можжевельника). Это тоже идеальный момент, чтобы разорвать старые энергетические привязки, завершить невыгодные договоренности и вернуть себе внутренние ресурсы.

Что категорически запрещено во время Осетрового полнолуния

Вступать в конфликты и выяснять отношения – эмоции на пике могут привести к длительным ссорам.

Начинать масштабные финансовые соглашения или подписывать долгосрочные контракты — полная энергия нестабильна для новых обязательств.

Отдавать большие суммы в долг — считалось, что так можно отдать свое состояние.

Проводить хирургические операции без необходимости — во время полных кровотечений идут сложнее, а восстановление длится дольше.

Изнурять себя физически и эмоционально – напряжение этого периода может усилить усталость.



Осетрова полнолуние 9 августа 2025 года – это мощный энергетический момент лета, объединяющий силу природы, влияние звезд и магические традиции. Это время для освобождения от лишнего, наполнения внутренней чаши и планирования будущего. Используйте его для усиления своего ресурса, но избегайте конфликтов и необдуманных решений, чтобы энергия полна работала на вас.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

