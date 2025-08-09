Осетровое полнолуние 9 августа 2025: почему такое название

Осетровое полнолуние / © ТСН

9 августа 2025 года нас ждет Осетровое полнолуние — одно из самых ярких летних лунных событий. Ее название связано с традициями коренных народов Северной Америки, но в мире она известна и под другими поэтическими именами.

Об этом рассказала эзотерик Елена Кузьмич.

Название «Осетровое полнолуние» происходит от наблюдений североамериканских индейцев, которые заметили, что в августе в Больших озерах и реках Северной Америки больше всего ловили осетр. Для них это был символ изобилия, накопления запасов и признательности природе.

Однако в разных культурах это полнолуние имеет и другие названия:

Зерновое полнолуние — время, когда созревает зерно и начинается сбор урожая.

Кукурузное полнолуние — в Южной и Центральной Америке — август — период созревания кукурузы.

Красное полнолуние — из-за насыщенного теплого оттенка Луны, который наблюдается в августе, когда он низко стоит над горизонтом.

Жаткое полнолуние — в европейских традициях, ведь это кульминация летнего сбора урожая.

В астрологическом смысле Осетрова полнолуние символизирует щедрость, завершение определенных циклов и подготовку к новому этапу. Это момент, когда природа напоминает: все, что мы «посеяли» раньше, теперь приносит плоды.

